一片拆解這智慧城市「吸牌」之亂　「通宵瞓街」為什麼？因什麼？

提供免試簽發駕駛執照的金鐘運輸署牌照事務處，在粵車南下等政策推出後，大批人通宵瞓街排隊的「怪亂象」加劇。事緣沒有香港駕駛執照的內地駕駛者，需先作俗稱「吸牌」的領取「免試簽發香港駕駛執照」步驟。



有人是指「粵車南下」刺激吸牌需求，又有指是有人集團式安排排隊黨賣籌圖利，而「怪亂象」催化劑，是運輸署本已慢了幾拍的現場派籌改為全面網上預約安排，由原定去年年尾推出，再推延至今年3月才推出。



即使過去一年間，運輸署曾推出多項措施試圖解亂，但卻是愈改愈亂，在香港這個港府宣稱致力構建成為世界級智慧城市的地方，出現為「吸牌」而「通宵瞓街」之亂，反映長期以來部門各自為政、數據資訊不互通、行政效率低下問題。這場「吸牌」之亂為什麼？因什麼？要改什麼？一片拆解。



近期每晚都有數十人在金鐘統一中心外通宵排隊，等候早上取籌到運輸署牌照事務處辦理或代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續。申請者主要有兩類人，一是在逾30個認可地方考獲駕駛執照的香港居民，換牌以在香港駕車；另一為非本地居民如遊客，憑認可駕駛執照換牌，以便在港期間可於香港駕駛，如近期申請「粵車南下」的內地居民。

01觀點：要「粵車南下」先「通宵瞓街」 百億「智慧政府」何時更智慧？

根據運輸署資料，「吸牌」簽發數目與日俱增，由2021年的2.7萬宗，增至2025年8.4萬宗，五年間增加兩倍。資料顯示，獲批者以中國內地執照最多，佔近九成，2023至2025年近20萬張內地駕駛執照成功「吸牌」。

早上約7時30，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（董素琛攝）

粵車南下上月實施，內地駕駛者必須持有香港駕駛執照才能申請，懷疑因此令運輸署「免試簽發香港駕駛執照」，即俗稱「吸牌」的需求急增。在金鐘的香港牌照事務處附近的街道，近日有人通宵紥營、露宿等候取籌。周二（6日）早上7時30分近百人排隊，部分帶上行李箱，並自備摺凳坐下，運輸署職員在場維持秩序。

有自稱是本地代辦的「排隊黨」稱，自粵車南下政策推出後，內地「排隊黨」的人數大幅上升，由以往佔三成輪候者增至六成，並由旅遊巴接送。她斥責運輸署不作為，任由「黑工代辦」大行其道，已向署方反映情況，但未獲理會。到早上10時30分，該名本地「排隊黨」已排隊輪候翌日（7日）上午籌，隊伍約有30人。

運輸署原定去年12月或之前全面推行網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌，近日表示預計推遲至3月實施。

運輸及物流局局長陳美寶今日與運輸署署長李頌恩舉行緊急視像會議，要求盡快提出短期改善方案。（運輸及物流局 Facebook 圖片）

運輸及物流局周二晚表示，「一直密切關注」運輸署牌照事務處的運作情況，局長陳美寶今日與運輸署召開緊急視像會議，要求盡快提出短期改善方案，並敦促繼續提升網上預約系統，在3月前推出優化的網上預約免試簽發櫃位服務。