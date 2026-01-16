屯門市廣場開槍｜鄧炳強：開槍決定不容易　警員非常英勇決斷

昨晚（15日）屯門市廣場有男子持刀挾持女途人，兩名警員口頭警告無效後，分別各開一槍，疑犯其後送院不治。保安局局長鄧炳強今早（16日）在電台節目指，開槍決定不容易，讚揚警員非常英勇、決斷，為拯救性命向兇徒開槍，制止可能危害人命的行為。



2026年1月15日晚，屯門市廣場一名34歲男子持刀並挾持女途人，兩名警員分別各開一槍，擊中疑犯。（網上影片截圖）

兇徒涉精神有問題 正調查是否受毒品影響

鄧炳強在港台節目《千禧年代》中指，就昨晚屯門市廣場，一名34歲男子持刀挾持女途人一事，初步調查相信兇徒當時精神有問題，而疑犯其後被搜出身上有毒品，需再調查其是否受毒品影響。鄧炳強又指，明顯見到兇徒當時失去常性。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於兩名警員朝疑犯開槍，鄧炳強指開槍決定不容易，讚揚兩人非常英勇及決斷，又指相信與警隊訓練有關。他提到自己以前亦有就應否開槍受訓，「究竟把刀拮落去，你開唔開槍打落去呢？打落邊度呢？」鄧炳強補充指警員當時為拯救性命，根據訓練朝疑犯身體最大地方開槍，制止可能危害人命的行為。