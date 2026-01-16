屯門開槍案｜陳祖光指警員別無選擇　胡椒噴霧對精神異常者沒效

屯門市廣場昨晚（15日）有一名男子持刀挾持女途人，警員發出警告無效後，兩名警員分別各開一槍擊中疑犯，疑犯其後送院不治。香港警察隊員佐級協會前主席、立法會議員陳祖光今日（16日）指，胡椒噴霧對精神狀態異常或醉酒人士的效果並不顯著，事發時警員要在短時間內制止疑犯，開槍決定非常正確，「相信冇第二個選擇」。



持刀男子疑中槍捂肚在地上，警員則趁機扯走兩名女子。（Threads homanfat1007)

昨晚一名34歲男子在屯門市廣場一間餐廳內取走刀具，並在街上向途人揮舞，警員接報到場後，向男子發出警告、及使用一發胡椒噴霧均告無效。疑犯並挾持一名女途人，警員再發出警告後，兩名警員分別各開一槍擊中疑犯，疑犯送院後不治。

陳祖光在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，警員使用武力有層次之分，由最低武力至開槍。就昨晚事件，他指警員使用胡椒噴霧「都好冷靜」，開槍決定非常正確，在短時間內要作出判斷制止疑犯，「相信冇第二個選擇」 。

前警察隊員佐級協會主席、第八屆立法會議員陳祖光。（資料圖片/夏家朗攝）

就警員開槍決定，他續說疑犯已有刀在手，即使警員身上有警棍，但作用與槍肯定不一樣。陳祖光又指，胡椒噴霧對精神異常或醉酒人士效果不顯著，指引中亦有說明，而且警員到場時並不會知道疑犯背景，無法預先判斷，只能因應對方反應作選擇。

陳祖光說，警員開搶有嚴格指引，「網上都搵到」，在三個情況下可使用槍械，一是要保護自已及他人的生命安全、二是拘捕嚴重凶暴犯人，最後是暴動情況。警隊訓練亦教導警員開槍要朝疑犯身體最大面積的地方，以阻止其繼續行兇。

警員及時趕至開槍，擊中疑犯。（網上影片截圖）

警員在現場檢走一把刀。(李家傑攝)

他續稱，警員開槍通常打身體最大面積部份，又形容要不打中要害是相當困難，強調警員開槍時的心態只想制止疑犯，「唔係想打死佢」。如疑犯只持刀，或者未必需要開槍，如警員感覺上仍可以制服或警告等手段制止，自然會選擇發出警告。

被問到今次事件中為何有兩名警員開槍等，陳祖光指當事警員再在短時間內作出判斷，「咁短一兩秒冇理由商量你開定我開」，認為兩名警員都作出正確決定。