財政預算2026｜陳茂波：公務員薪酬調整影響廣泛　按機制謹慎處理

立法會財務委員會特別會議今日（16日）舉行。（梁鵬威攝）

陳茂波：私人發展商申請「開工」數字升 料紓緩建造業失業情況

財政司司長陳茂波表示，去年失業率一度由3.9%回落到3.8%，目前在兩個數字之間徘徊，當中以建築、餐飲、零售業最為嚴重。他又指，現時樓市穩定，私人發展商申請「開工」數字上升，意味地盤增加，料紓緩建造業失業情況。

勞工界立法會議員周小松形容，去年8至10月的失業及就業不足數字「相當驚人」，失業人數有四成集中在低收入家庭，問及當局有何措施協助低收入家庭？陳茂波回應指，現時正值經濟轉型期，金融、創科等行業不俗，但基層人士受到壓力，他相信隨着經濟增長，就業情況亦會得到改善。至於外勞問題，他指勞福局正密切留意，會「動態評估」。陳又指會向基層人士提供就業培訓，並給予適當津貼。

勞工界立法會議員周小松形容，去年8至10月的失業及就業不足數字「相當驚人」，問及當局有何措施協助低收入家庭？陳茂波回應指，現時正值經濟轉型期，基層人士受到壓力，他相信隨着經濟增長，就業情況亦會得到改善。（梁鵬威攝）

議員關注公務員薪酬調整 陳茂波：按機制檢視

周小松亦提到公務員過往三次凍薪，擔憂會加劇公務員流失，詢問在經濟情況改善下，會否作合理薪酬調整？陳茂波回應指，公務員設薪酬調整機制，當中會根據私人市場收入調查、經濟狀況等，檢視會否調整薪金。他說理解非政府機構或私人市場的薪酬調整會參考政府做法，明白影響廣泛，形容會「謹慎處理」，並按機制進行普查。

政司司長陳茂波今日（16日）出席立法會財務委員會特別會議，他估計未來兩三年地價收入不足以支持基建投入。（梁鵬威攝）

陳茂波：華裔科學家國外受壓 盼吸引他們落戶香港

另一教育界立法會議員鄧飛關注「留學香港」帶來多少經濟收益，陳茂波表示，香港是匯聚人才的高地，不少華裔科學家非常出色，但在國外受到一定壓力，他形容「非常希望」他們來香港落戶，又指本港有優勢，他們可在科研方面取得國內及國際材料。他又指已加大大學資源，希望吸引及挽留人才。

此外，陳茂波指不會因為吸納更多外國或內地學生，而影響本地學生的升學機會。他又說希望來港讀書的學生能留港發展，豐富本港人才庫。

教育界立法會議員鄧飛關注「留學香港」帶來多少經濟收益；陳茂波指不會因為吸納更多外國或內地學生，而影響本地學生的升學機會。（梁鵬威攝）

至今26萬人才抵港

陳茂波亦提到「搶人才」進展，其中引進辦至今已引進逾102間重點企業，總投資額達600億，創造2萬個就業職位；投資推廣處去年吸引550間企業來港，創造逾1萬就業職位。吸引人才方面，港府共收到58萬申請， 當中40萬獲批， 當中26萬人已抵港。