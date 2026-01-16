檢測中心董事涉瞞利益 把1.2億合約分判其相關公司 案2.26再訊
撰文：陳蓉

檢測中心服務承辦商的時任男董事，涉隱瞞利益衝突，把合約分判給自己成立的公司，並支付服務費共約1.2億元，被控1項欺詐罪，案件今（16日）於東區裁判法院再訊，控方申請押後案件，以待索取法律文件及意見，同時考慮其他被告的處理方式，惟辯方認為被告於2022年5月已被捕，至2025年11月被起訴，控方已有足夠時間索取法律意見，且案件致被告的生活停擺，希望盡快處理。主任裁判官張志偉最後應控方申請，將案件押後於2月26日作提訊日，以處理交付高院的程序。被告續准保釋。
被告黃利寶（56歲，案發時任香港分子病理檢驗中心有限公司實驗室總監）被控1項欺詐罪，控罪指被告於2022年1月1日至2022年12月31日在香港藉作欺騙，即在其受僱於香港分子病理檢驗中心、且有責任就任何已有或潛在利益衝突作完整披露時，隱瞞或沒有披露自己在康研醫療有限公司的利益，並意圖詐騙而誘使香港分子病理檢驗中心判授一項服務合約予康研，而導致康研獲得利益或香港分子病理檢驗中心蒙受不利。
案件編號：ESCC 2880/2025
