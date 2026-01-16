今日新聞8分鐘｜屯門開槍案死者患精神病及濫藥｜親友質疑開槍

有片｜大埔道泥頭車泥石濺瀉一地 鐵騎士躲避不及絆倒 倒地受傷

今日（15日）上午9時01分，大埔道（沙田方向）近蘇屋邨一輛泥頭車在行駛途中突然濺瀉泥石，一輛電單車遭絆倒，鐵騎士手流血。救援人員到場，為傷者進行簡單治理後，毋須送院。警方正調查事故成因。

網上片段可見，泥頭車在行駛途中突然濺瀉大量泥石，後方鐵騎士躲避不及，被泥石絆倒。電單車翻側後倒地，司機手流血，自行起身，毋須送院。

有片｜長洲男疑被勸阻拍攝 手指指與消防對罵拍車身 消防處報警

網上流傳一條影片，顯示有巿民於長洲與消防員對罵，事件疑不滿被消防員勸喻遠離停機坪拍攝引起。本周二（13日），有網民將兩條影片放上社交媒體，現場是長洲直升機坪，但沒說明事發時間；拍攝者相信在附近一間酒店的露台，帖題為「個阿伯X消防砵人粗魯」。

消防處回覆《香港01》稱，已就事件向警方報案，指當時處理一宗救護服務，當政府飛行服務隊直升機準備起飛時，數名市民在非常接近停機坪的位置圍觀及拍攝，人員遂勸喻市民遠離停機坪，並解釋氣流可能造成的危險。

屯門市廣場開槍．案情｜疑犯挾持女途人遭擊斃 袋藏毒品伸縮棍

屯門市廣場昨日（15日）發生警員開槍案，挾持途人的持刀漢被警員擊斃。警方同日晚上召開記者會交代案情，指出警員且口頭警告無效，加上該名持刀漢挾持一名女途人，所以兩名警員各開一槍，該名持刀漢送院不治，女途人輕微擦傷。警員在男疑犯的斜孭袋發現一包懷疑危險藥物和一枝伸縮警棍，不排除有人犯案時受到毒品影響，案件交由新界北總區重案組第二隊跟進。

屯門開槍｜死者患反社會人格障礙10年 有濫藥病史 8號無覆診

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，34歲越南裔本地男子闖入DONKI廚房取走利刀後，挾持一名女途人，最後遭警員連開兩槍擊斃。據家人透露，死者數年前患上精神病，需定期往青山醫院覆診及服藥。消息指，死者有濫藥病史及長達10年的精神病史，曾因企跳及精神病多次入院，原定1月8日要覆診，但他沒有出現，豈料一周後即發生悲劇。

屯門市廣場開槍｜鄧炳強：開槍決定不容易 警員非常英勇決斷

昨晚（15日）屯門市廣場有男子持刀挾持女途人，兩名警員口頭警告無效後，分別各開一槍，疑犯其後送院不治。保安局局長鄧炳強今早（16日）在電台節目指，開槍決定不容易，讚揚警員非常英勇、決斷，為拯救性命向兇徒開槍，制止可能危害人命的行為。

PTU男警遴選飛虎隊身故 今榮譽喪禮出殯安葬浩園 家屬傷心拭淚

31歲機動部隊（PTU）總部教官兼高級督察，去年12月4日在南丫島對開海面進行警方特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）進階遴選測試時跳水，但完成跳水後失知覺，留醫6日後不治。警務處在九龍紅磡世界殯儀館為死者舉行榮譽喪禮，昨日（15日）設靈、今日（16日）早上在殯儀館舉行葬禮後，靈車車隊駛往和合石「浩園」，家屬及同袍在浩園作最後告別時，有家屬傷心拭淚。

遊日注意｜東京JR山手及京濱東北線繁忙時段停電 大批旅客受影響

日本東京JR山手及京濱東北線1月16日早上發生停電，導致列車服務一度暫停，由於正值繁忙時段，大批旅客的行程受影響。

尹錫悅首案宣判 妨礙逮捕案罪成判囚5年 律師：擬上訴

韓國前總統尹錫悅牽涉多宗案件，首宗案件在1月16日宣判，當地法院判處尹錫悅涉嫌妨礙執行逮捕行動案罪成，一審判有期徒刑5年。他的代表律師表示計劃上訴。