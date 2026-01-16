屯門開槍︱精神科醫生料涉案人屬高危病患　倡探討引入社區治療令

屯門市廣場周四晚上（15日）發生開槍案，一名有10年思覺失調病史的34歲男子，懷疑病發用利刀挾持一名女途人，遭警員開槍擊斃。消息指死者生前有濫藥病史，且在一周前曾缺席覆診。



有精神科醫生指，涉案男子符合高危個案的定義，濫藥亦與思覺失調有密切關係，可加劇病情。至於涉案人沒有覆診，是病情復發的早期警號，亦反映病人或已自行停藥一段時間。現行法例雖然有「有條件釋放」機制，但精神科醫生指有局限，認為社會可探討引入「社區治療令」。



屯門巿廣場昨日（15日）發生開槍案， 一名越南裔本地漢持刀脅持女途人，被警方開槍擊斃。（資料圖片）

屯門市廣場開槍案，消息指，涉案男子有思覺失調及反社會行為，過去有濫藥病史，警方案發後在其袋中發現冰毒，據其同住者表示，涉案人疑似吸食俗稱「太空油」的依托咪酯毒品，去年曾三度因病發入院，原定上周四（8日）需要覆診，但他缺席未有出現。

精神科醫生指涉案人屬高危個案 缺席覆診或是病發早期警號

精神科專科醫生麥永接及丁錫全均認為，涉案男子屬精神病高危個案。丁錫全提到，涉案人有思覺失調及濫藥病史，加上過去經常因病情而進出醫院，都是判斷因素。麥永接則指，缺診往往是病情復發的早期警號，反映病人可能已自行停藥一段時間。麥永接強調，單純的思覺失調大多不涉及暴力，但若加上缺乏病識感、濫藥，再加上反社會人格等因素，會大大增加暴力風險。

丁錫全則指，濫藥與思覺失調有密切關係，有超過兩成思覺失調患者有濫藥問題，而超過一半濫藥人士有思覺失調病徵。他強調，濫藥會改變大腦結構，本身無精神病的人可因此而患上精神病，而精神病患者若濫藥，則有可能加劇病情；長期濫藥者即使停藥，仍可能出現妄想、幻覺及情緒波動。

精神科醫生認為現行「有條件釋放」機制有漏洞 倡推行社區治療令

針對高危病人，目前本港法例有「有條件釋放」機制，但丁錫全認為仍有漏洞。他解釋，機制先決條件是病人要曾經住院，若病人屬於門診個案，或當初出院時醫生認為無需要申請「有條件釋放令」，一旦他們自行停藥或拒絕覆診，只要無發生暴力行為或刑事罪行，醫護人員及執法者便無權強制其入院。

麥永接亦舉例指，不時有家屬求助，指病人出現幻覺或拒絕服藥，但由於病人尚未作出傷人或自殘行為，法庭難以批出強制令，導致醫護人員往往要等到悲劇發生，或病人觸犯法例後，才能啟動強制治療程序。

丁錫全與麥永接均提到「社區治療令」，授權醫生強制要求精神病患在社區中接受治療，包含服藥、定期覆診等，否則可強制送到醫院。丁錫全指，香港討論此議題多年，但因涉及人權爭議始終未有共識，「有啲病人佢好高風險，喺依家嘅機制呢，『咁我唔睇醫生、我唔覆診、我唔俾啲人嚟探我』，你冇佢辦法㗎。」

政府2017年則發表精神健康檢討報告，提到社區治療令對減少精神病患者入院次數並無明顯幫助。2023年鑽石山荷里活廣場無差別襲擊案後，精神健康諮詢委員會曾開會探討社區治療令的可行性，會後時任醫務衞生局副局長李夏茵表示，目前沒有一致研究發現社區治療令有助減低病人出現暴力行為的風險，亦會限制病人人權及公民自由，因此認為現階段沒有足夠理由支持推行社區治療令。

