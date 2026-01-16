屯門開槍｜死者病史如荷里活廣場兇徒翻版　精神病患支援須再補漏

屯門市廣場昨日（1月15日）發生持刀傷人案，事主為一名有十年精神病史的男子，曾在去年三次入院，並失約今年1月8日的覆診，其病史與2023年荷里活廣場斬人案的兇徒驚人相似，後者患妄想型精神分裂症，在原定覆診日期前數天行兇，無差別殺害兩名女子。荷里活廣場命案發生後，政府提出一系列改革措施，包括將處理高危精神病患的個案經理比例優化至1:40、縮短輪候時間等等，但最新案件顯示，高危患者仍可能在醫社交接中被「漏接」。



前立法會社福界議員狄志遠接受《香港01》訪問時，直指現行服務存在漏洞，倡議將個案經理比例進一步降至1:20，並按病情分級管理。



時隔兩年再現精神病患商場持刀挫持途人

昨晚（1月15日），一名34歲男子在屯門市廣場持刀挾持女途人，警員警告無效後開槍將其制服，男子送院後不治。據家人及醫療信息顯示，該男子患有精神病，診斷包括思覺失調及反社會行為等，有約十年精神病史及濫藥紀錄，亦有企圖跳樓的經歷，需定期在青山醫院覆診。記錄顯示其在去年曾三次因精神病入院治療，最近一次覆診預約（2026年1月8日）並未前往。警方不排除其犯案時受精神問題或毒品影響。

該案件令人回想起2023年6月，一位患有妄想型分裂症的男子在鑽石山荷里活廣場持刀殺害兩名女性路人。同樣是精神病患者、同樣曾住院及需要定期覆診、同樣是持刀傷人，也同樣折射出香港對精神病患者長期支援不足的問題。

需要強調的是，精神病患者暴力傷人案情況罕見，有眾多環境因素影響，例如居住條件、是否濫藥、社交情況、是否願意服藥和是否定時覆診，大眾不應將暴力和行兇等標籤與精神病患者掛鉤，但精神健康關乎社會整體安全，一直是公共政策討論的重要課題之一。

荷里活命案後 政府提出一系列措施加強支援精神病患

精神病患者的恢復過程漫長，從個人生活、社區活動、到醫院治療各方面都需要細緻的支援。因此，特區政府亦強調醫社合作的重要性，早在2010年就開始推行個案管理計劃，由醫管局聘用個案經理，照顧嚴重精神病患者。個案經理作為精神病患者的醫社橋樑，會跟病人及其照顧者直接商討並提供一系列評估、介入、支援及監察，同時轉介病人接受合適的服務，協助病人重新融入社會。

荷里活命案發生後，當局表示十分重視，提出10項加強措施，包括：醫管局增加人手，將個案經理與嚴重精神科患者比例從1：60或1：70優化至不超過1：40；亦會處方較新及副作用較少的藥物；縮短新症輪候時間；加快落實精神健康熱線，為市民提供支援及轉介。行政長官李家超在最近三年的施政報告逺，也都有提出各類精神健康支援。

醫社合作不足 狄志遠倡個案經理比例降為1：20

屯門開槍案現場畫面顯示，事主被警員開槍擊中一刻，正揮刀刺向被其挾持的一名女途人，差點再釀成慘劇。儘管政府做了不少政策，但時隔兩年半又發生相似的惡性案件，說明政策仍有進一步檢討的空間。狄志遠接受《香港01》訪問時直指，「我們照顧精神病患者的服務有很大漏洞」。他認為個案經理的比例需再檢討，建議將個案嚴重程度分為A嚴重、B中度、C輕度三個等級，按個案情況調整個案經理工作量。他認為1：20的比例較理想，亦可先施行半年，累積經驗後再逐步增加負責的個案數量。

狄志遠又指出，精神病患者普遍存在因不舒服、情緒有問題，或覺得自己沒事就不準時吃藥，亦會逃避覆診，「只是醫生寫了一張紙去覆診，去開藥是不夠的」。對於屯門持刀傷人案，他對醫社合作的有效性表示質疑，「他的狀態那麼極端，看起來社區照顧沒有關注他」。他希望醫院、日間中心、個案經理可以加強溝通，「醫生兩三個月才見一次患者，過程中有突發的事，例如突然失業，個案經理都需要跟醫院聯繫，判斷藥物或輔導方面是否需要調整」，強調若能持續關注生活狀態和病情演變，就能有效讓其病情得到照顧和控制。

荷里活命案發生半年後，醫管局表示已把個案經理與患者比例優化至不超過1：40。公開數據顯示，醫管局在2023年3月有430名個案經理，與精神科醫生數量（417名）相若。

香港需要精神科服務的人數超過30.5萬，且連年上升，現有的支援力度與機制是否足以承接沉重需求，令人關注。同時要追問的是，現行機制能否真正做到主動辨識危機、並有足夠彈性與人力積極介入？若不能徹底釐清這些問題，拉起真正的「最後一道防線」，我們如何能保證，歷史不會再一次重演？