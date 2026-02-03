今日新聞8分鐘｜3車相撞MMA爆搶人老婆｜鐵騎士撼客貨車撞入車廂

深水埗巴士疑撞簷篷 上層窗口玻璃碎濺傷女乘客

今日（2日）上午11時11分，警方接報，深水埗南昌街45-47號對開，一輛巴士往白田邨方向行駛，期間懷疑上層撞到簷篷，玻璃碎裂，碎片濺中一名女乘客，導致其眼睛受傷。救援人員到場，事主經簡單治理後毋須送院。九巴回覆《香港01》查詢表示，已派員慰問傷者，並會於現場放置指示牌提示車長。

葵涌石蔭邨單位疑拖板短路起火 百名居民匆匆疏散 街坊：好大煙

葵涌石蔭邨勇石樓19樓一個單位，今日（3日）早上7時許發生火警。消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，18分鐘後將火救熄。事件中無人受傷，約100名居民疏散落樓；消防稱單位內的沙發和雜物着火，起火原因有待調查。

車Cam｜大老山隧道電單車猛撼客貨車 鐵騎士撞穿玻璃跌入車廂

大老山隧道發生交通意外。今日（3日）上午8時21分，一輛客貨車及電單車依次沿管道駛往新界，期間兩車相撞，29歲電單車男司機右手肘骨折及面部受傷流血。救援人員到場後，將傷者送往威爾斯醫院治理。

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝到整個意外過程。當時客貨車因應前方交通狀況收慢車速，尾隨的電單車從後高速駛至，期間並無減速，最終猛撞客貨車車尾，鐵騎士更整個人彈起衝前，撞破客貨車車尾玻璃，翻身直穿入客貨車車廂內。事後救援人員接報後趕至，幸鐵騎士仍保持清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

影片直擊｜元朗3車相撞上演全武行 二打一棍毆後人車蹤杳

網上瘋傳兩段影片，可見青山公路—元朗段1號、近珍珠樓對開，有3輛七人車相撞後停在路中。其中一片段先後出現3名男子，當時一名黑衣漢與灰褲男推撞糾纏，另一名藍衫漢從最前面的車輛落車，加入戰團協助黑衣漢，演變成「二對一」局面追趕。藍衫漢手持長棍向灰褲男揮打，灰褲男以手擋格被狠狠打中後，隨即輕步跑走。黑衣漢其後着藍衫漢登車離開，但自己又再上前揮拳施襲。

另一段影片可見，黑衣漢與灰褲男在馬路邊拉扯，其中黑衣漢兜鎚窩面拳打對方面部，灰褲男中拳後腳步不穩彎下腰，之後有人爆粗高呼「我X你老X！」有圍觀人士稱：「嘩！開片呀！」灰褲男被打後返回車上。片中可見，其中一輛在後方的七人車車頭撞至嚴重損毀，零件外露，之後緩緩駛走；另一輛七人車則被撞至車尾泵把鬆脫，左邊車身損毀，影片就此結束。

嶺大女生為求畢業 300美元柬埔寨找人代考TOEFL 認罪判囚3個月

嶺南大學內地女生多次應考國際英文水平試「肥佬」，報考柬埔寨TOEFL(托福)並在當地以300美元找人代考，並取得合格成績，卻被嶺大悉破。內地女早前承認企圖欺騙，案件今（2日）在屯門裁判法院判刑，裁判官覃有方指，若被告欺騙得來的成績，繼續申請工作及其他課程，有如洗黑錢般清洗其學歷，認為性質嚴重，須判阻嚇性刑罰，並判被告入獄3個月。

換新鈔2026｜三銀行今起提供兌換 有市民多換新鈔但封利市不加碼

本港三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打今日（3日）起提供新鈔兌換服務，其中位於旺角亞皆老街的滙豐分行上午7時半起供市民換鈔，現場早已有排隊人龍，當中不少人是長者。

其中一名排隊市民彭女士兌換了約一萬元新鈔，她稱較去年多換了紙鈔，因為「開心啲」，旨在希望新一年，每個人也平安快樂。不過，她笑說今年封利市不會加碼,反而會留多點給自己。

現場畫面曝光！江蘇在建大橋倒塌致5人亡 投資2億曾計劃9月通車

2月2日，江蘇省響水縣在建的連申線月港大橋塌落，事故共造成5人死亡。網傳影片顯示，月港大橋的主跨部分發生斷裂倒塌，有幾名人員落水。資料顯示，月港大橋投資金額2.03億元（人民幣，下同）。響水縣人民政府官網曾發文稱，力爭2026年9月份建成通車。

有片｜中國男新加坡街頭扮李小龍舞雙節棍 判囚26周兼罰款

如果不遵守當地法律，有型很可能變「有刑」。近日，一位自稱是武術教練的59歲中國籍男子在新加坡街頭，扮成李小龍舞雙節棍，雖然看似有型，但他被當地法院判藏有攻擊性武器罪成，判囚6個月2周，並罰款2000元新加坡幣（約1.18萬港元，下同）。

愛潑斯坦文件席捲西方政商名流 美國最新公布的檔案中都有誰？

美國司法部1月30日繼續公布新一批已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的300多萬份檔案，其中出現不少西方政商名流的身影。在這些名人中，除了第一時間吸引外界關注的英國安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）之外，還有什麼其他名人？