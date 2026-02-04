今日新聞8分鐘｜的哥「躺平」駕駛引熱議｜交流學生擅離酒店飲酒

李嘉誠現身闢謠 前日手舞足蹈打邊爐 與醫生討論醫療科技突破

巴拿馬法院判長和港口合約違憲後，長和及長實資深顧問李嘉誠今日（3日）現身。有Facebook KOL下午發文，上載李嘉誠與一位多年好友相片，稱他前日趁天氣冷打邊爐相，再與好友討論某項醫療科技的重大突破。資料顯示，相中在旁的是腸胃肝臟科專科醫生許偉武。

淺水灣道警隊護送組電單車失事 1警員倒地受傷送院

今日（4日）上午11時04分，警隊護送組兩部電單車在香港仔淺水灣道129號對開相撞，電單車翻倒，一名警員受傷送院。消息指，當時兩部電單車均沿淺水灣道南行，其中一部電單車停車後，尾隨另一電單車收掣不及撞到前車。

有片｜梨木道的士司機「躺平」駕駛惹網民熱議 警票控不小心駕駛

有網民於上月28日在社交平台上載短片，拍攝到一輛的士在葵涌梨木道疑似「無人駕駛」，實則是司機拉低座椅躺着駕車，令車輛繼續向前駛，引來熱議。警方稱，經調查後今日（3日）向涉事司機發告票涉嫌「不小心駕駛」。

潛逃泰國37年 62歲港男涉1989年龍蝦灣謀殺案 曼谷落網

根據《曼谷郵報》報道，泰國警方2月2日在曼谷農曲區逮捕了一名62歲的香港男子，他涉嫌37年前在香港犯下龍蝦灣謀殺案。

黃棣珊中學3學生中山交流時擅離酒店飲酒 教育局：高度關注事件

深水埗香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學有兩男一女參加中山交流團期間，擅自離開酒店，疑外出喝酒。教育局回覆查詢時表示，高度關注事件，已提醒學校敦促學生參加學習活動期間須嚴守紀律。局方指，該校正按校本訓輔機制嚴肅處理涉及個別學生行為的事件，會正式提交報告予教育局，呼籲學生應好好珍惜寶貴的學習機會，自律守規。

教師稱宏福苑居民若認真演習可減傷亡捱轟 災民：唔好聽但可體諒

將軍澳馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名男教師涉失言，日前在校內火警演習中以大埔宏福苑五級大火為例訓話，稱災民若年少時「認真」參與演習或可減少傷亡，相關言論錄音聲帶近日在社交媒體流傳後惹批評。將軍澳馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名男教師涉失言，日前在校內火警演習中以大埔宏福苑五級大火為例訓話，稱災民若年少時「認真」參與演習或可減少傷亡，相關言論錄音聲帶近日在社交媒體流傳後惹批評。

馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學周二（3日）發聲明指，承認有個別教職員在表達及用詞上欠妥，校方對引起社會及公眾人士的不安，深表歉意，稱已通報教育局及辦學團體，並與涉事教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。

手提袋藏蜜袋鼯老鼠倉鼠偷運入境 落馬洲17歲抵港少年遭海關拘捕

海關昨日（2日）在落馬洲支線管制站入境大堂截查一名17歲抵港男旅客，經檢查後，在其手提袋內檢獲7隻非法進口動物，包括一隻蜜袋鼯、5隻老鼠及一隻倉鼠，估計市值約1,200元。關員隨即拘捕該名男旅客。案件已轉交漁農自然護理署跟進調查。

車Cam｜內蒙私家車高速撞電線桿解體司機亡 警排除酒駕原因待查

2月2日，內蒙古鄂爾多斯有汽車高速撞電線桿後解體，司機經搶救無效死亡，警方已排除酒駕嫌疑。

長和︰強烈反對巴拿馬法院裁決 屬下巴拿馬港口公司已展開仲裁

巴拿馬最高法院於上周四（1月29日）宣布，當地政府與長和（0001）簽署﹑就巴拿馬運河兩端港口特許經營權違憲，兼且取消合同。長和今日（4日）發出公告，指出董事會對巴拿馬之裁定及相應行動表示強烈反對，會繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

同時長和又指出，旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已於2月3日展開仲裁。

長和平開，報64元。