農曆新年去深圳「年貨街」掃貨：對聯/燈籠/利是袋/零食應有盡有

眼看就要過年了，大家會在深圳置辦年貨嗎？



如果有，那這條深受深圳「原住民」喜愛的年貨街一定要去逛逛，太好買了～

大家在這裏買年貨有一股北方人買大白菜的氣勢，計量單位不是「幾斤幾兩」，而是論車買的！

年味滿滿的年貨街

新年尚未到來，「年貨一條街」的年味就已經拉滿了！從桃園地鐵口走出來幾百米，在南貿花園路口就能看到裏面的一片「紅紅火火」。

因為已經習慣在商場超市和線上購物，所以來到這條年貨街，讓我有一種時空穿梭的感覺，像是回到了小時候和媽媽一起去買年貨的那條街。

對聯、燈籠、利是袋……鋪滿街巷，喜氣洋洋的，特別有新年的氣氛。

我走進巷子的時候，聽到一個小女孩朝她媽媽歡呼：「媽媽，這裏過年啦～」我們總說，現在年味越來越淡了，沒有小時候的那味，或許一切其實都沒變，只是我們長大了。

年貨街

地址：南山區南新路3012號



年貨街還可以買到這些：餅乾、乾貨、堅果、果乾、肉脯、果脯

除了對聯之類的過年必需品之外，年貨街賣吃的店鋪也是佔據了半壁江山！品類還特別齊全。

各種零食

光是挑零食就挑到眼花繚亂，花花綠綠的一大片，都是很經典的過年必備零食。

乾貨

可能是因為乾貨可以存放很久，買乾貨的人都是「一麻袋一麻袋」地裝的，買一次可以吃到明年。

堅果

來買堅果的人超級多，店鋪圍滿了人！在我心中，堅果就是零食中的top1，好吃又有營養。

果乾/肉乾

買那種包裝好的果乾有點像拆盲盒，一不小心就會開出不喜歡的，在這裏買散裝的可以試吃，好吃再買～買肉乾老闆還會幫忙切成小段～

果脯

過年的時候天天大魚大肉的，難免會有點膩，酸酸甜甜的果脯最適合備着解膩了。

跟着阿姨們買，準沒錯！

可能因為當天是工作日的關係，來這兒採購年貨的以老年人居多，本來我以為老人家買東西會比較收斂，沒想他們也是一副要把店鋪搬空的架勢，戰鬥力完全不輸年輕人。

在「市場交易」這件事情上，我對阿姨們有一種「天然崇拜」，總覺得他們有敏鋭的嗅覺，能買到市場上最實惠的東西，所以看到阿姨們這麼個買法，自己不拎幾袋走，總感覺虧了！

老闆真不愧是廣東人，閒暇之餘在店門口擺上了「茶具」，給自己泡了壺茶喝。

我跟老闆聊了兩句，他告訴我其實今年生意是沒有之前好的，還說，希望大局勢趕緊好起來，大局勢好我們才能好。我想，這也是我們所有人的期盼吧。

