受活肝捐贈啟發　罹癌母女同登記捐遺體冀無言奉獻：火化不如幫人

L小姐（化名）捧着手機上的全家福照片，坐在角落，訴說着命途多舛的人生。一家四口，父親因肺癌早逝，母親、姐姐與自己亦先後遭受癌魔及病痛困擾。面對命運殘酷，L小姐與家人沒有跌落絕望低谷，一家人互相彼此支持，正面面對困境。L小姐的母親更在離世前做了一個勇敢的決定，捐出遺體成為醫生的「無言老師」，冀可透過醫學研究，以協助提升其他病人的手術成功率和安全性。



「（成為無言老師）最大原因係教會有姐妹為家姐做活肝移植，呢件事好感動媽媽，一個人活生生都願意將器官捐畀一個完全沒有血緣關係嘅人，佢覺得自己死後，人都已經去了天家，身體留在地上都係火化，點解唔可以盡啲力去幫助其他人？」



患癌者兼照顧者壓力瀕爆 網上嘆一家四口多苦難 喜獲同路人支持

L小姐一家人感情和睦，圖二是L小姐母親病情復發後，三代人一起的合照。（鄭子峰攝）

L小姐的父親在她年幼時因肺癌離世，留下母親獨力撫養兩名女兒。原本平靜的生活在 2019 年再次被打亂，L小姐的母親因腸穿孔入院，確診大腸癌三期，在醫院與死神搏鬥近一年奇蹟康復。

好景不常，病魔再次降臨她們一家，2022年至2024年期間，先是媽媽被發現癌症復發，患上胰臟癌；L小姐的姊姊因先天性膽管閉塞急需換肝；她亦被確診卵巢癌初期，三母女輪流在醫院進出。當時L小姐心想：「點解我哋屋企咁多人都有身體上嘅問題呢？我都唔明白點解，好多苦難」。

L小姐一家四口均患上不同病痛，她曾質疑「點解我哋屋企咁多人都有身體上嘅問題呢？我都唔明白點解，好多苦難」。（鄭子峰攝）

L小姐憶述，當時姊姊病情危急，肝病復發頻繁，醫生表示需要進行換肝手術才可延續生命，但無奈在輪候屍肝捐贈的情況並不順暢，「（醫生說姊姊）唔可以發燒，發燒嘅情況下唔可以做到換肝，所以我姐姐一直喺（輪候換肝名單上）一二位徘徊，最後等咗好耐都等唔到」。

支撐這家人走過幽谷的，除了家人的陪伴，還有他人的無私大愛。2023年年底時，她們一家常去的教會，有教友願意捐贈活肝予姊姊，最終成功進行了活肝移植手術，現時情況穩定。

有了這份大愛，接連在母親及L小姐身上開花。L小姐的母親被這份大愛感動，決定捐贈遺體，成為大體老師。L小姐引述媽媽當時的話稱：「一個人活生生都願意將器官捐畀一個完全沒有血緣關係嘅人，我死後，人都已經去咗天家，身體其實留在地上都係火化，點解唔可以盡啲力去幫助其他人？」

L小姐的母親受活肝捐贈一事而感動，決定捐贈遺體，成為大體老師，圖為中大頒予她的感謝狀。（鄭子峰攝）

母親作出了如此勇敢的決定，希望遺愛人間，L小姐在替母親辦理登記成為中大無言老師時，她亦深受感動和啟發，跟隨母親的善舉去報名。她表示，兩母女在登記捐贈遺體前，早已簽署器官捐贈，但兩母女都患癌，所以不能捐贈，最後她們決定捐出遺體作醫學研究，冀能協助醫生瞭解更多不同病情，提升手術成功率，亦算圓了她們無言奉獻他人的心願。

受到母親的影響，L小姐幫媽媽申請中大無言老師時，自己亦報了名，決心捐贈遺體，助醫生瞭解更多不同病情，提升手術成功率。（鄭子峰攝）

L小姐的媽媽最後於2025年一場手術後離世，其申請獲中大接納，將成為培訓現職醫生手術技術的「無言老師」，遺愛人間，「既然火化咗都係灰燼，不如物盡其用，做到𠵱件事，我哋都覺得好開心、好圓滿」。