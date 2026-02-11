狗隻入食肆｜陳凱欣指須考慮狗隻是否易太興奮　倡先上餐桌禮儀班

政府擬修訂條款容許市民攜帶狗隻進入獲批准餐廳，立法會議員梁進今日（11日）說，不少業界人士持觀望態度，認為修例會帶來商機，但需要考慮如何執行。他又指「狗主本身都要好幫忙」，需控制狗隻及理解狗隻性格，如是否適合社交等。陳凱欣則關注條例執行細節，又建議狗主可帶狗隻參加餐桌禮儀班。



現時不少人養寵物，2025年施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（資料圖片/夏家朗攝)

梁進在港台節目《千禧年代》指，不少業界人士持觀望態度。認為申請名額不足的或因未看清條款，以為有靈活性，但其實申請後任何時刻都要遵守條例。他指會非常影響餐廳運作，如條例列明不可在餐桌上進行加熱食物等，一些咖啡店有售、會在餐桌上加熱的花茶等會受影響。他認為引頸以待申請的餐廳原已很熟悉如何處理，其他餐廳則會認為修例可帶來商機，但需要考慮如何執行。

立法會議員梁進。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於500至1000個的名額，梁進認為現階段理論上足夠。他續指，申請後餐廳的機會成本增加最大，因怕狗、怕狗毛或怕嘈而不前來光顧的顧客或會增多。此外，他又指出業界擔心餐廳自行設限，如限制狗隻數量時會有爭拗，而罰則亦是其中一個業界要觀望的原因，「好多細節要觀察」。他續說，業界有不少擔心，尤其是狗隻排泄物要「高度警戒」，因始終是公共衞生問題，另外是狗隻突然失控的情況等。梁進稱，「狗主本身都要好幫忙」，控制狗隻及理解狗隻性格，如是否適合社交等。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳凱欣。（資料圖片/夏家朗攝）

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣在同一節目指，對於修例大方向，大部份議員都支持，但在一些細節上有不同意見，如狗隻進入餐廳數量等，或狗隻部分身體放在餐桌上是否容許等。她指「小步走」是可取方法，但當局或可「碎步走」，希望可考慮執行細節。她舉例指當局可主動審視較細小餐廳，有狗隻或無意中堵塞通道引致危險，細型餐廳或可留待下一階段再申請 ，「好細餐廳又好想做，但效果未必好好」。

陳凱欣續稱，建議當局其後可挑選「示範單位」，選擇一些有經驗的餐廳供業界參考。她又建議狗主可帶狗隻參加餐桌禮儀班，因狗主亦有責任控制狗隻，及要考慮自己狗隻的情況，如會否容易太興奮等。