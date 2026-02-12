小雪兒復康傳喜訊 輔助下可短暫站立 母獲批法援續為女兒尋公義
吳美松
出版：更新：
2024年一宗懷疑社區保母虐兒案，年僅9個月女嬰「小雪兒」疑曾遭不恰當對待致腦出血。小雪兒母親周三（11日）表示，小雪兒視力、聽力和智力等功能仍嚴重受損，但經密集治療後，已可在護具輔助下短暫站立並嘗試拖步行走。小雪兒母親又指，已獲批法援，將展開法律程序，希望為女兒尋求公義，亦冀望透過司法過程使真相大白，不再有類似悲劇發生。
治療過程經歷痛楚與恐懼 但能短暫站立已為家人帶來希望
小雪兒的母親周三在立法會議員鄧家彪陪同下表示，女兒各方面功能仍嚴重受損，包括視力、聽力和智力等，右側身體接近癱瘓，而經歷第二次開腦手術後，部份頭骨出現溶化，未來或需再次接受開腦手術置入人工頭骨。雖然小雪兒在治療過程中經歷了痛楚與恐懼，但已能在護具輔助下短暫站立並嘗試拖步行走，為家人帶來希望。
可說出「爸爸」、「媽媽」、「食蘋果」等短句
小雪兒母親又透露，經過醫生及治療師長達8個月的努力，小雪兒如今已能咀嚼剪碎的固體食物，而不需以胃管餵食。此外，語言區受損的小雪兒經過家人每日反覆教導下，現已可說出「爸爸」、「媽媽」、「食蘋果」等短句。
小雪兒母盼透過司法過程讓女兒疑受虐事件真相大白
小雪兒母親又感謝社會各界的支持，表示過去籌得的善款主要用於小雪兒每日的密集式復康治療，包括物理治療、職業治療及言語訓練等，以逐步縮短與同齡兒童的發展差距。她已成功獲得法律援助，將按照計劃展開法律程序，希望能為女兒尋求公義，透過司法過程讓真相大白。
鄧家彪籲繼續支持小雪兒復康之路：共同營造保護兒童氛圍
鄧家彪在記者會中強調，應檢視社區保母服務的監管機制，以防止類似事件再次發生。他亦呼籲社會各界繼續支持小雪兒的復康之路，共同營造保護兒童的社會氛圍。
