今日新聞8分鐘｜Donki壽司櫃巨鼠跳｜私家車證過期涉毒逃連撞3車

尖沙咀廣東道天橋3車撞 交通警駕三輪警車到場 人仰車翻扭傷腰

尖沙咀廣東道近中港城天橋今日（12日）早上10時許發生3車相撞交通意外，事故中沒有人受傷，惟一名駐守西九龍交通部執行及管理巡邏小隊的警長，駕駛一輛警方機動三輪車在場處理車禍，其間意外翻車，連人帶車倒地，腰部扭傷。

大埔廣福邨夫妻討論買電視起爭執 妻子以菜刀斬傷丈夫背部被捕

大埔發生傷人案。昨晚（11日）9時許，警方接獲一名53歲方姓男子報案，指與50歲姚姓妻子在廣福邨廣禮樓住所討論買新電視起爭執，期間方男懷疑被妻子以一把長約29厘米的菜刀襲擊。

北角60年樓齡「利都樓」業主大會 通過終止鴻毅工程顧問職務

北角英皇道177至191A號利都樓的大廈維修，與去年11月發生火警的大埔宏福苑一樣，由「鴻毅建築師有限公司」出任顧問。慘劇震驚全港，利都樓昨日（2月10日）舉行業主周年大會，議程包括商討及議決是否由鴻毅繼續留任維修顧問，或另行重新申請市區重建局大廈維修資助。據了解，有30名業主出席業主立案法團大會，25票反對鴻毅繼續做大廈的工程顧問，另外5票棄權。

市區重建局回覆《香港01》查詢表示，利都樓法團經「招標妥」聘請的顧問公司，已向市建局呈交草擬勘察報告及標書草稿，市建局委託的獨立顧問正檢視有關報告。局方又指，如有大廈法團決定與鴻毅解除合約，法團需透過「招標妥」重新招標顧問公司，市建局會延長法團於籌組工程時限要求、及豁免於「招標妥」內所需要之重新招標費用。

大埔私家車行車證過期 欲逃撞3車包括警車 2男女黑布蒙頭

今日（12日）早上9時33分，警方在林錦迴旋處巡邏期間，偵測到一輛寶馬私家車行車證過期，於是沿途尾隨著它停車。惟寶馬疑欲逃逸，駛至大埔廣福迴旋處時，打算穿插前方一輛的士及一輛巴士之間,但最終撞向兩車；當它褪後時再撞後方警車，釀成4車相撞。警員下車用警棍扑其車頭及車尾擋風玻璃玻璃，車上男司機及一名女乘客最終下車。緝毒犬正奉召到場搜索。現場消息指，警方在車上搜出少量依托咪酯（又稱太空油）。

從網上影片可見，有警員在涉事私家車內調查，兩名男女黑布蒙頭、戴上手扣，在警員押解下於私家車旁邊助查。

巨鼠壽司櫃跳Over片惹衞生憂慮 屯門DONKI：立即全面消毒

有網民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DON DON DONKI屯門市廣場分店發現老鼠，片段中可見在放壽司的冷櫃內有一隻碩大老鼠在盒裝壽司旁爬行，似是在覓路逃走。有市民在帖文留言指，相關商場鼠患嚴重，「防都防唔到」。《香港01》下午到DONKI屯門市廣場分店視察，發現壽司櫃設計及外觀與短片所見一樣，亦有見職員在清潔。

DON DON DONKI回覆時確認事件，並指已立即採取全面清潔消毒措施並與商場管理公司商討了必要的應對措施。DONKI又指暫不對具體細節發表評論，會努力採取適當措施，防止類似事件再次發生。《香港01》正向食環署查詢。

澳門私家車停車標誌無讓路 鐵騎士飛彈半空 八旬翁被檢控

澳門協和醫院外發生交通意外。網上流傳一條車CAM，一輛私家車右轉入醫院期間橫越對面行車線，惟一輛電單車駛至，鐵騎士收掣不及猛撼私家車車身，整個人飛彈半空再墮地。當地傳媒指，治安警將檢控涉事八旬私家車男司機。

機場貨機墮海｜網售疑似碎片 民航意外調查機構已就擅闖殘骸報警

香港國際機場去年10月20日發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。事發約一周後當局將涉事貨機移至倒扣灣的岸邊空地上，其後不乏行山人士及飛機愛好者前來圍觀。

昨日（10日）竟有飛機迷在網上社交平台公開出售疑為涉事空難貨機殘骸碎片，索價100元一塊，此舉惹來其他飛機迷熱論，有網民報警。航空工程師看畢出售的貨機殘骸相片後，表示「呢啲基本上係垃圾」。他指單憑小小飛機結構、加上沒有可追蹤的「serial number（序號）」，難以辨認是否屬於涉事貨機。

小雪兒復康傳喜訊 輔助下可短暫站立 母獲批法援續為女兒尋公義

2024年一宗懷疑社區保母虐兒案，年僅9個月女嬰「小雪兒」疑曾遭不恰當對待致腦出血。小雪兒母親周三（11日）表示，小雪兒視力、聽力和智力等功能仍嚴重受損，但經密集治療後，已可在護具輔助下短暫站立並嘗試拖步行走。小雪兒母親又指，已獲批法援，將展開法律程序，希望為女兒尋求公義，亦冀望透過司法過程使真相大白，不再有類似悲劇發生。

加拿大槍擊案｜警方稱疑犯先殺家人再闖校園行兇 卡尼哽咽籲團結

加拿大卑詩省Tumbler Ridge在2月10日發生校園槍擊案，造成包括疑犯在內9人死亡。警方翌日公布案情，稱18歲變性女子疑犯Jesse Van Rootselaar先在家中槍殺2名家人，隨後再前往校園犯案。總理卡尼（Mark Carney）同日發表講話時一度哽咽，呼籲國家團結一致，並宣布全國下半旗一周。

KK園區2.0｜青松園區內部首曝光：荒山圍繞 鐵欄鐵網雙重封窗

中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區，其中緬甸KK園區超過630幢建築物被全部拆除。

《紅星新聞》報道，馬來西亞某公益組織負責人胡杰良透露，距離KK園區5公里的後山有一處名為「青松園區」（又稱泰和園區）的新詐騙園區，更疑有一名馬來西亞通緝犯，涉嫌誘騙至少150名馬來西亞人前往當地從事詐騙活動。