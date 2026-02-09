文華東方酒店爆食物中毒　8人自助餐食生蠔、刺身、麵包蟹後屙嘔

八名男女日前在中環文華東方酒店的快船廊（Clipper Lounge）晚膳後約25至75小時，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。衞生防護中心今晚（9日）指，初步調查顯示，他們在快船廊進食的共同食物包括生蠔、三文魚刺身、蟹腳和麵包蟹。其中四名受影響人士已求醫，無須入院，全部人現時情況穩定。



翻查資料，快船廊晚市為自助餐，近日在旅遊產品平台正進行買一送一優惠，人均收593元。



衞生署衞生防護中心指，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及五男三女，年齡介乎28歲至29歲。他們分別於1月31日及2月2日在中環文華東方酒店的快船廊晚膳，約25至75小時後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中四名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士於快船廊進食的共同食物包括生蠔、三文魚刺身、蟹腳和麵包蟹。食環署食物安全中心人員和環境衞生部人員上周五（6日）到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

食物安全中心現場調查發現，受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

1.18至今日共37宗食物中毒個案

衞生防護中心總監徐樂堅醫生指，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，二月開始更急增至30宗個案。1月18日至2月9日期間，中心已錄得37宗食物中毒個案，共影響115人，當中89%，即33宗，與諾如病毒相關，共101人受影響101人。流行病學調查發現，與諾如病毒相關的食物中毒個案受影響人士，全部在潛伏期內曾食用生蠔。