正生書院母公司未償還逾6千萬撥款　今被高院頒令清盤

為邊緣少年和曾有毒品問題學生而辦的正生書院，其母公司基督教正生會曾獲禁毒基金會5925萬元，惟正生會2024年捲入「串謀詐騙」風波，政府同年巡查發現校舍已荒廢，書院同年七月停運。政府因而要求母公司償還曾獲批的款項和利息，約6144萬元，母公司反對，並認為只需付未花的費用。律政司司長去年入稟要求將書院的母公司清盤。高等法院暫委法官林展程今(16日)頒判辭，認為母公司需還所有撥款，今頒令基督教正生會有限公司清盤。



呈請人為律政司司長，向基督教正生會有限公司提出清盤呈請。判辭透露，本案欠款6144萬元源於禁毒基金會因禁毒基金特別撥款計劃，向正生會有限公司批出的款項。

2024年6月正生書院捲捐款詐騙案，創辦人及校長被通緝、銀行帳戶被凍結，在無法繼續支付員工薪金下，董事會決定7月7日起暫停學校運作，書院的學生大多數轉校，男生宿舍內很多床鋪清空。（梁鵬威攝）

正生書院用石、鐵皮搭建，十分簡陋，颱風來襲就會漏水。（梁鵬威攝）

大嶼山芝麻灣正生書院碼頭，對岸是長洲。（梁鵬威攝）

向禁毒基金會申請獲撥款5925萬元

判辭透露，基督教正生會有限公司(下稱正生會)為擴建和改善位於大嶼山下徑的正生書院，於2014年向禁毒基金會申請撥款。基本金批准申請，並和正生會簽訂撥款協議。2018至2020年間，基金會共批出約5925萬元。

2024年巡查發現書院已荒廢

於2024年1月，正生會的捐款疑遭挪用，多名董事被捕或潛逃。社署亦去信正生會，巡查發現正生書院已荒廢，其後撤銷發給正生會的豁免證明書。基金會於2025年終止和正生會的協議，並要求對方償還批出的款項和利息，約6144萬元。惟正生會未有還款，政府入稟向正生會提出清盤呈請。

正生會指政府不是債權人曾提出反對

正生會反對呈請，並指政府不是債權人，不符提出清盤呈請的資格。政府則指，基金會只是其代理人，因此政府才是債權人。法官考慮到基金會把涉案協議下相關的權利，轉讓予政府，政府其後則修改其呈請，認為政府可提出呈請。

官認為正生會需向政府償還所有撥款

此外，正生會亦質疑根據協議，正生會不需向政府償還所有撥款，認為只需償還尚未花費的撥款。但法官認為，協議的目的是要確保撥款用於改善戒毒院舍，讓它恰當營運。若要達致該目的，需向正生會施加更大的限制，即正生會在協議終止後，需向政府償還所有款項。

就正生會質疑，政府已收回涉款用地，若再取回所有撥款，將會得到「意外之財」。法官指，即使政府取回用地，取回所有撥款的將會是禁毒基金會。

案件編號：HCCW595/2025