賀歲盃2026｜香港隊鬥FC首爾 一文看清銅鑼灣、掃桿埔封路安排
「賀歲盃2026」大年初五（21日）在香港大球場舉行，香港隊將迎戰韓職勁旅FC首爾。警方今日（20日）表示，明日將在掃桿埔和銅鑼灣實施特別交通安排，下午約12時30分起（比賽開始前）及下午約4時30分起（比賽結束後）有封路及交通改道安排。
為配合明日在香港大球場舉行的「賀歲盃2026」，掃桿埔和銅鑼灣明日下午約12時30分起將實施特別交通安排，警方呼籲市民盡量使用公共交通服務前往道路管制地區。明日比賽開始前，下午約12時30分起實施以下交通措施：
封路
1. 加路連山道由其與禮頓道東面交界至棉花路的路段；
2. 加路連山道由其與東院道至棉花路的部分行車線；
3. 介乎恩平道與開平道的希慎道西行線；
4. 大球場徑；及
5. 介乎蘭芳道與希慎道的利園山道，專線小巴除外
交通改道
1. 加路連山道由其與禮頓道西面交界至大球場徑的路段將改為單向南行；
2. 介乎大球場徑與銅鑼灣道的東院道將改為單向北行；
3. 加路連山道由其與禮頓道西面交界至連道的路段將劃出兩條行車道讓車輛從開平道駛入加路連山道；
4. 介乎禮頓道與開平道的希慎道將改為單向東行；
5. 希慎道東行線將劃出兩條行車道讓車輛右轉入開平道；
6. 離開利園一期私人車道的車輛須左轉入希慎道東行；
7. 沿恩平道行駛的車輛不准左轉入希慎道西行，須改經蘭芳道及白沙道；
8. 沿連道北行下山往加路連山道北行車輛或須左轉入禮頓道西行；及
9. 沿蘭芳道行駛的車輛或不准左轉入利園山道南行，須改經利園山道北行、富明街及波斯富街南行，專線小巴除外
的士和私家車可在下列指定地點落客：
1. 近掃桿埔紀律人員體育及康樂會的加路連山道西面路旁；
2. 棉花路北面路旁；及
3. 近香港大球場正門的東院道南面路旁（的士落客區）及北面路旁（私家車落客區）
活動結束時，下午約4時30分起實施：
封路
1. 加路連山道；
2. 介乎加路連山道與棉花路的東院道；
3. 連道北行線（下山方向），前往連道一號、三號、五號及七號的車輛除外（如有需要）；
4. 開平道；
5. 新寧道，離開利園三期停車場車輛除外；
6. 棉花路及禮頓道（如有需要）
交通改道
1. 活動結束前，離開南華體育會停車場的車輛或准從西面出口右轉入加路連山道北行；
2. 活動結束前，離開東院道各大廈的車輛或准右轉入東院道北行；
3. 沿禮頓道西行車輛不准經加路連山道前往連道，須改經黃泥涌道和樂活道；及
4. 禮頓道封閉期間，沿高士威道西行車輛須改經伊榮街，沿摩理臣山道東行車輛須改經堅拿道西，沿波斯富街南行車輛須右轉入禮頓道西行，沿堅拿道東南行車輛不准左轉入禮頓道
其他特別交通安排
中午12時至晚上7時期間，學車人士不可使用禮頓道西行線；軒尼詩道以南的波斯富街；加路連山道；連道；大球場徑；棉花路；及東院道。
位於大球場徑；介乎大球場徑與棉花路的加路連山道北行線；開平道；新寧道；及東院道的所有路旁停車位將於中午12時至晚上7時暫停使用。
此外，封路期間，車輛或不准駛離位於封閉路段的停車場。如有需要，位於加路連山道、東院道、大球場徑及棉花路的停車場將在短時間內封閉。
警方指，特別交通安排實施期間，在上述範圍內違例停泊的車輛，將會在沒有事前警告下被拖走或重複票控。警方又說，會視乎實際路面情況實施其他交通管制措施，呼籲駕車人士保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。