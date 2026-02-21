年初五｜至夜晚9時逾18.3萬內地旅客南下 連續4日創疫情後新高
撰文：林子慰
出版：更新：
【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】今日（21日）為年初五，來到假期尾聲，各管制站出現返港人潮。入境處截至今晚9時的統計顯示，共錄106萬出入境人次，當中有近36萬人次港人回港，最多人經羅湖口岸入境。
另外，內地9日農曆新年長假來到第七日，今晚9時前有超過18.3萬內地旅客來港，比去年同日全日入境人數多逾1.5萬人次，連續4日較2025年同日為多。
料尚有90萬人港人未回港 明日將是回港高峰期
入境處資料顯示，今日截至晚上9時，有35.9萬人次港人回港；而離境則有29.4萬港人人次，扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭、港澳客輪碼頭人數，有21.1萬人次北上內地，當中5.5萬人次經羅湖口岸出境，另5.3萬人經落馬洲支線口岸北上。
由上周五（13日）年廿六至昨日年初四（20日），累計有約317萬人次港人出境，同期回港則有226萬人次，即尚有91萬人未回港，入境處預計明日（22日)將會是回港高峰期。
入境內地旅客連續4日比2025年及2024同期為多
內地9日農曆新年長假來到第七日，今晚9時前有超過18.3萬內地旅客來港，比去年同日全日入境數字多逾1.5萬人次，連續4日較2025年及2024同期入境內地旅客多。最多經高鐵西九龍站口岸來港，佔約3.9萬人次，其次為落馬洲支線口岸。
+22
內地今年農曆新年假期由本周日（15日）年廿八至下周一（23日）年初七，一共9日，比去年提早一日。連同今日最新數字，首七日來港的內地旅客共有116萬人次，較去年同期約104萬人次，多出約12萬人次；另外，同期離港的內地旅客有110.5萬人次。
年初一82萬人次出入境 鄧炳強稱整體暢順 有些時段過關不用等候農曆新年｜昨日近54萬港人出境 較去年高峰升一成半 近八成北上去年3.35億人次出入境創紀錄 入境處第2季港珠澳大橋試行無感e道農曆新年｜陳茂波：本港氣氛濃厚 春節黃金周遊客日均料增6%年宵花市2026｜15個年宵市場開放時間及地址 年初一清晨仍有得行情人節撞正過年 花店寧做年花生意 99支玫瑰訂單跌 熟客北上買年初五｜西九站現回港潮 港人遊惠州四日人均2千 住別墅浸溫泉