年初五｜至夜晚9時逾18.3萬內地旅客南下　連續4日創疫情後新高

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】今日（21日）為年初五，來到假期尾聲，各管制站出現返港人潮。入境處截至今晚9時的統計顯示，共錄106萬出入境人次，當中有近36萬人次港人回港，最多人經羅湖口岸入境。



另外，內地9日農曆新年長假來到第七日，今晚9時前有超過18.3萬內地旅客來港，比去年同日全日入境人數多逾1.5萬人次，連續4日較2025年同日為多。



內地一連九日的農曆新年長假進入倒數，2月21日年初五，大批內地旅客一早到油麻地警署參觀及打卡，對出空地人流眾多。（黃寶瑩攝）

內地一連九日的農曆新年長假進入倒數，2月21日年初五，大批內地旅客一早到油麻地警署參觀及打卡。（黃寶瑩攝）

內地一連九日的農曆新年長假進入倒數，2月21日年初五，大批內地旅客一早到油麻地警署參觀及打卡。（黃寶瑩攝）

料尚有90萬人港人未回港 明日將是回港高峰期

入境處資料顯示，今日截至晚上9時，有35.9萬人次港人回港；而離境則有29.4萬港人人次，扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭、港澳客輪碼頭人數，有21.1萬人次北上內地，當中5.5萬人次經羅湖口岸出境，另5.3萬人經落馬洲支線口岸北上。

由上周五（13日）年廿六至昨日年初四（20日），累計有約317萬人次港人出境，同期回港則有226萬人次，即尚有91萬人未回港，入境處預計明日（22日)將會是回港高峰期。

農曆新年假期，不少港人北上旅遊或探親，今日年初五（21日）來到假期尾聲，西九龍高鐵站開始出現返港人潮。（洪芷菁攝）

入境內地旅客連續4日比2025年及2024同期為多

內地9日農曆新年長假來到第七日，今晚9時前有超過18.3萬內地旅客來港，比去年同日全日入境數字多逾1.5萬人次，連續4日較2025年及2024同期入境內地旅客多。最多經高鐵西九龍站口岸來港，佔約3.9萬人次，其次為落馬洲支線口岸。

+ 22

內地今年農曆新年假期由本周日（15日）年廿八至下周一（23日）年初七，一共9日，比去年提早一日。連同今日最新數字，首七日來港的內地旅客共有116萬人次，較去年同期約104萬人次，多出約12萬人次；另外，同期離港的內地旅客有110.5萬人次。