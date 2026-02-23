今日新聞8分鐘｜的士撞林寶　車頭變廢鐵｜谷愛凌奪金記者會痛哭

有片｜厚德邨單位起火逾百人疏散 烈焰濃煙沖天 一人吸濃煙不適

將軍澳厚德邨發生火警。今日（22日）晚上9時25分，警方接獲德裕樓一單位住戶報案，指床褥起火。消防到場出動一隊煙帽隊及一條喉，約18分鐘後將火救熄。火警中，約150人疏散，一人吸入濃煙不適。

網上影片可見，涉事單位窗口火光熊熊，冒出濃煙，一度發生輕微爆炸，有火舌跌落樓下，片中有人驚呼「嘩，爆炸呀！」；另外有人稱：「好大鑊呀！個火谷出嚟，乜都燒晒㗎啦！」警方及消防現正調起火原因。

大圍美田商場酒樓遭爆竊 賊人疑後門潛入掠去夾萬內$80萬現金

今日（23日）上午6時34分，大圍美田商場二樓龍順軒海鮮酒家懷疑遭人爆竊，後門被打開，內有搜掠痕跡，一個保險箱亦被打開，內裏約80萬現金不翼而飛。老闆表示，今早職員返酒樓開門，發現會計室十分混亂，保險箱內7間分店周六日的營業額被盜。經初步調查，警方相信賊人從後門進入，惟後門的消防門「一直都係爛咗，摔唔到又鎖唔到」，他在1至2個月前已通知房屋署維修，但一直未獲處理，只能自行用U型鎖及索帶鎖門。《香港01》正向房屋署查詢。

案件交由沙田刑事調查隊第六隊跟進，警方正追緝涉案賊人。

馬王「嘉應高昇」挑戰18連勝成功 打破「精英大師」保持21年紀錄

應屆香港馬王「嘉應高昇」今日（22日，年初六）出戰第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），一戰功成，以約三個馬位距離領先衝線，騎師潘頓全程一鞭都無落，創出歷史性的18連勝紀錄，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄，令香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄迎來歷史性突破。

冬奧︱谷愛凌奪金後得悉外婆離世 記者會上哭說「昨晚才夢到她」

米蘭．科爾蒂納冬季奧運來到最後一個比賽日，中國滑雪巨星谷愛凌（Eileen Gu）出戰個人今屆最後一個項目U型場地技巧賽，成功蟬聯金牌。繼上屆豪取2金1銀，今屆亦獲1金2銀佳績，累積6面奧運獎牌，繼續刷新自由式滑雪女將史上第一人的紀錄。

比賽完結後，她向場邊的支持者揮手示意，又與母親谷燕擁抱，一路直到頒獎禮完結，她燦爛的笑臉閃耀全場，可是谷愛凌之後得悉外婆離世的消息，在賽後記會哭成淚人。

露營亂象｜江玉歡：遊人隨地棄垃圾有冇罰？港人弄髒營地罰一萬

農曆新年期間不少內地客來港露營，西貢鹹田灣及鄰近的西灣據報一度超過600個帳篷，有人非法生火、隨地拋棄垃圾。新民黨前立法會議員江玉歡表示，香港露營並非無例可管，問題在於有否嚴格執行，馬來西亞拘捕隨街棄置煙蒂的遊客，這一招絕了點，但形容勝在有效。她說，香港人餵鴿要罰款5000元，弄髒營地和廁所至少罰款10000元，反問「隨地棄置垃圾的，我們有冇懲罰他們的？」江玉歡提及其他城市做法供參考，包括加強執法、行配額制、登記住址以便追責等。

負責管理郊野公園的漁護署今天（22日）表示，年廿七（14日）至年初六在麥理浩徑第一、二段、鹹田灣營地、西灣營地、浪茄灣營地共有26宗執法個案，包括亂拋垃圾及非法生火等。漁護署正就轄下熱門景點嘅長遠管理策略研究，參考黃金周經驗，考慮各種優化方法，包括應否引入預約制及收費等，下半年諮詢立法會。

47人案．上訴裁決｜劉偉聰維持罪名不成立 另12被告上訴駁回

12名在民主派47人顛覆案有罪並被判囚4年5月至7年9月的被告，去年就其定罪及判刑提出上訴，連同脫罪的劉偉聰，因律政司上訴要求推翻原審的無罪裁決，這13名被告在2025年7月經上訴聆訊後，上訴庭今早(23日)在西九龍法院裁決，裁定12被告就裁決及判刑上訴，全部被駁回，而律政司就劉偉聰的脫罪上訴亦失敗，所有人維持原判。各被告聞判後表現平靜，亦有向公眾席人士揮手。

劉偉聰庭外指，對結果感到愉快，還了他公道。被問會否擔心律政司會提終極上訴時，劉回應稱律政司是法治的把關者。

墨西哥毒梟遭軍事突襲亡 販毒集團報復釀多州騷亂 槍手闖機場

墨西哥綽號「El Mencho」的著名毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes），2月22日在軍方突襲行動中被擊斃。墨西哥國防部證實，美國當局提供「補充情報」。而隨著奧塞格拉被擊斃，引發其販毒集團報復，墨西哥至少6個州騷亂，有持械分子在街上縱火燒車，以及有人封鎖公路。此外，西部城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）的國際機場遭槍手闖入，當地一片混亂。

其中，墨西哥西海岸著名旅遊城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）為騷亂地點之一，加拿大航空公司（Air Canada）宣布，由於「持續的安全局勢」，暫停飛往巴亞爾塔港的航班，並建議乘客不要前往機場。美國聯合航空（United Airlines）和美國航空（American Airlines）表示，已取消飛往巴亞爾塔港和瓜達拉哈拉的航班。不過，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）稱，墨西哥大部份地區的活動已恢復正常。

阿根廷深海驚現「巨型幽靈水母」 體型大如校車 極罕見畫面曝光

阿根廷一支研究團隊在大西洋深海探測時，意外拍攝到罕見的巨型幽靈水母（Stygiomedusa gigantea），這種深海生物體型可達校車大小，全球僅記錄約百次。施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）於2月3日公布這項發現，為南美洲海域生物多樣性研究增添重要篇章。