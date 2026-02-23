快易通ETC及VGoPAY下月中停用　即日起停止戶口增值

運輸署周一（23日）提醒市民，快易通有限公司早前已宣布，由3月16日起終止「快易通」電子道路收費系統（ETC）及VGoPAY電子錢包的所有服務，屆時市民將不能使用「快易通」ETC及VGoPAY繳交隧道費及港珠澳大橋通行費。為有序終止相關服務，上述儲值支付工具亦已由周一開始，停止戶口增值服務。



運輸署提醒市民，快易通有限公司3月16日起終止「快易通」電子道路收費系統（ETC）及VGoPAY電子錢包的所有服務。（資料圖片）

運輸署籲盡快轉用其他自動付款方式

運輸署再次呼籲，現時仍使用「快易通」ETC或VGoPAY繳交隧道費的市民，應盡快透過「易通行」網頁或流動應用程式，轉用其他自動付款方式；而使用「快易通」ETC繳交大橋通行費的市民，則應盡快透過「粵通卡」網站、其他本地合作銀行，又或「粵通卡」客戶服務中心申請「粵通卡」服務。

快易通有限公司自去年12月中起已透過短訊、電郵及網頁，通知客戶有關「快易通」ETC及VGoPAY終止服務的安排。

此外，運輸署已指示「易通行」隧道費服務商，主動提醒仍使用「快易通」ETC或VGoPAY繳費的市民，盡早轉用其他自動付款方式。有關市民會收到由「#HKeToll」發出的短訊，又或由「do-not-reply1@hketoll.gov.hk」發出的電郵，通知如何連結銀行戶口或信用卡自動付款，又或從指定儲值戶口自動扣款，以繳交隧道費。

「快易通」電子道路收費系統（ETC）及VGoPAY電子錢包的所有服務，將於3月16日起終止。運輸署籲市民盡快轉用其他自動付款方式，以免受影響。（資料圖片／林若勤攝）

可致電快易通熱線查詢取消及退款

市民可致電「易通行」24小時客戶服務熱線，查詢如何設定「易通行」自動繳費方式；或致電快易通有限公司客戶服務熱線，查詢如何透過「粵通卡」繳交大橋通行費，以及取消「快易通」ETC或VGoPAY戶口及申請退還餘額。