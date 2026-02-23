快易通ETC及VGoPAY下月中停用 即日起停止戶口增值
撰文：蕭通
出版：更新：
運輸署周一（23日）提醒市民，快易通有限公司早前已宣布，由3月16日起終止「快易通」電子道路收費系統（ETC）及VGoPAY電子錢包的所有服務，屆時市民將不能使用「快易通」ETC及VGoPAY繳交隧道費及港珠澳大橋通行費。為有序終止相關服務，上述儲值支付工具亦已由周一開始，停止戶口增值服務。
運輸署籲盡快轉用其他自動付款方式
運輸署再次呼籲，現時仍使用「快易通」ETC或VGoPAY繳交隧道費的市民，應盡快透過「易通行」網頁或流動應用程式，轉用其他自動付款方式；而使用「快易通」ETC繳交大橋通行費的市民，則應盡快透過「粵通卡」網站、其他本地合作銀行，又或「粵通卡」客戶服務中心申請「粵通卡」服務。
快易通有限公司自去年12月中起已透過短訊、電郵及網頁，通知客戶有關「快易通」ETC及VGoPAY終止服務的安排。
此外，運輸署已指示「易通行」隧道費服務商，主動提醒仍使用「快易通」ETC或VGoPAY繳費的市民，盡早轉用其他自動付款方式。有關市民會收到由「#HKeToll」發出的短訊，又或由「do-not-reply1@hketoll.gov.hk」發出的電郵，通知如何連結銀行戶口或信用卡自動付款，又或從指定儲值戶口自動扣款，以繳交隧道費。
可致電快易通熱線查詢取消及退款
市民可致電「易通行」24小時客戶服務熱線，查詢如何設定「易通行」自動繳費方式；或致電快易通有限公司客戶服務熱線，查詢如何透過「粵通卡」繳交大橋通行費，以及取消「快易通」ETC或VGoPAY戶口及申請退還餘額。
快易通電子錢包終止服務！記得3月16日前轉付款方式及辦理退款易行易賞大抽獎｜登記快易通「簡易登記易通行服務」抽BYD電動車配合「易通行」登場 快易通5月起向未使用服務客戶豁免行政月費易通行｜2.26清晨5時起青沙管制區實施 所有收費亭及快易通取消運輸策略藍圖｜電子道路收費「以效果代計劃」？電子道路收費先導計劃未設時間表 林世雄：駕駛者需時適應地球之友｜落實電子道路收費 改善空氣質素