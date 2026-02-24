今日新聞8分鐘｜伯伯獨行山露宿｜醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮

西九充氣樂園兩現針釘 遊客閃避受傷求償 主辦方：既定程序處理

2月6至22日於西九文化區藝術公園大草坪舉行的巨型充氣樂園「The Big Bounce 世界巡迴香港站」，接連出現釘或針，有入場遊客閃避時受傷。其中一名事主在Threads控訴，2月19日遊玩時，因避「釘」而膝頭甩骹及軟組織游離，須做手術治療，前後醫療費及薪金損失料逾10萬港元。事主不滿主辦方處理手法，已去信要求公開道歉及賠償。另一事主亦在threads發文，指在2月14日踩釘流血，與主辦方斡旋一小時後獲退款。

「The Big Bounce」主辦方回覆《香港01》查詢時指，2月14及19日，共接獲兩宗尖銳物件個案，分別為文具釘及耳針，相信是其他訪客遺留。就涉事受傷訪客，主辦方正主動聯絡提供協助及醫療支援，事件按既定程序處理中，已交由相關部門及保險機構跟進。

醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂

醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕，已被落案起訴，明日（25日）提堂。

六旬翁獨行梧桐寨露宿山頭 翌日被尋獲帶落山：天黑咪唔行囉！

67歲男子，年初七獨行大埔梧桐寨期間失聯，友人報警找尋。救援人員通宵搜索，今日（24日）早上傳來好消息，在寨乪附近找到事主，他神智清醒沒有受傷，由消防員陪同落山。手持行山杖、步履矯健的事主笑言並非迷路，只是天黑「瞓吓囉！」

英基前主任收賄助入學案 14人包括13家長行賄罪成 全部還押候判

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，涉向十多名家長，當中包括有兒童心理學博士銜頭的媽媽， 林向他們收取2萬至20萬元賄款，安排該些家長的子女插隊入學，有孩子更打尖超過200人，涉及賄款約110萬。林及十多名涉行賄的人士被廉署起訴。林早前認罪，另14人，包括13名家長及一名商人，否認串謀使代理人接受利益等13罪。案件早前經審訊後，今(24日)在西九龍法院（暫代區院）裁決，暫委法官陳慧敏相信林的證供，及她利用幼稚園收生系統的漏洞，自行為涉案家長的子女插隊安排學位，裁定不認罪的14人全部罪成。

辯方求情指本案是「難為天下父母心」，惟陳官反問行賄是否正確的方法，表明賄賂罪要判阻嚇刑罰，監禁無可避免，全部被告還押至3月31日判刑。

巴拿馬政府接管長和旗下PPC兩碼頭 公司稱將追究損失

《彭博》報道，巴拿馬總統何塞·勞爾·穆利諾下令臨時接管長和（0001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）運營﹑位於巴拿馬運河兩端的港口。此前該國憲法法院裁定該公司的特許經營權合約無效。

銳眼計劃CCTV｜申40.6億擴「天眼」 鄧炳強：全無水份已壓縮使費

警務處2024年起推行「銳眼計劃」，在罪案率較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視。警方計劃推展第二階段，料隨後每年增加超過2萬支鏡頭 ，預計於2028年將有約6萬支，第三階段料於2028至2031年展開 ，額外增加約6500支鏡頭。文件提及將涉及約40.6億非經常性開支。

立法會保安事務委員會會議今日（24日）召開，大部份議員表示支持。對於坊間質疑開支過高，保安局局長鄧炳強稱實事求事，不會誇大開支，並強調過去兩年已壓縮預算，全無水份：「我嘅同事甚至覺得我好刻薄」，又指會「應慳則慳，應使則使」。

金正恩愛女金朱愛傳任導彈局長 或改名「金主惠」繼承父位

《朝鮮日報》2月22日引述韓國政府高層及情報部門消息，朝鮮領導人金正恩已安排年僅13歲的女兒金朱愛（又譯金主愛）出任「導彈總局局長」，並讓她實際參與軍方決策，為接班鋪路，其真名或已由「金朱愛」改為「金主惠」，接班佈局進一步明確。

貝加爾湖車輛沉湖8死事發影片曝光 僅數分鐘沒頂 1人抓繩索逃生

俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）2月20日發生汽車落水意外，一輛載有8名中國遊客的車輛因冰面破裂沉湖，其中1名中國遊客成功逃生，其餘7名中國遊客及1名俄羅斯司機溺亡。

俄羅斯媒體日前曝光事故一刻的影片，畫面顯示，涉事汽車在約3米寬的冰縫中快速下沉，車內唯一倖存者抓住救援繩索掙扎求生，最終成功脫險。

巴塞羅那聖家堂最高塔樓封頂 興建144年終達設計預想高度

西班牙巴塞羅那（Barcelona）著名地標、建築大師高第（Antoni Gaudi）未竟之作聖家堂（Sagrada Família）最高塔樓「耶穌塔」2月20日正式封頂，建築整體高度上升至172.5米，意味着它自1882年興建以來，經過144年終達到起初設計的預想高度。