今日新聞8分鐘｜23歲女督察自轟訴工作壓力｜「學生公寓」陷火海

港珠澳大橋珠海口岸港車起火 噴烈焰濃煙沖天

港珠澳大橋珠海口岸有香港私家車起火。今午（24日）4時許，一輛掛有香港車牌的黑色私家車，於港珠澳大橋珠海口岸等候通道起火。

現場影片可見，私家車車頭陷入火海，冒出大量濃煙，亦有火舌自車內竄出。現場工作人員隨即拉起水喉灌救。

私家車讓線轉出青山公路 電單車攔腰猛撞 鐵騎士拋飛墮地

屯門發生車禍。昨晚（24日）約9時47分，一輛私家車與一輛電單車，在青山公路青山灣段與青霞里交界、近青山灣泳灘相撞。74歲曹姓私家車男司機報稱頭暈，42歲鄭姓鐵騎士則嘴部流血，兩人均清醒，先後由救護車送往屯門醫院治理。警方經調查後，以涉嫌「酒後駕駛」罪名拘捕其中一名司機。

根據讀者提供的片段，涉事私家車沿青霞里行駛，駛至路口時，根據「讓」字路牌、讓線和路面情況一度慢駛、接近停低，未幾之後徐徐右轉入青山公路青山灣段。轉彎期間，一輛電單車沿青山公路青山灣段往小欖方向直駛過來，收掣不及撞向私家車右邊車身。鐵騎士人仰車翻，一度被拋起，繼而跌在馬路。

太子「學生公寓」尿袋起火 8名留學生不適送院 部份人面部熏黑

旺角發生涉及留學生租用的「學生公寓」火警，事發於周三（25日）凌晨2時許，大南街一幢大廈有單位突然起火，消防員趕至現場架起雲梯，向火場射水將火救熄。

事件中有33人疏散到安全位置，當中共有7男1女留學生，在火警中吸入濃煙不適，他們年齡介乎17歲至19歲，清醒由救護車分別送往3間醫院接受治理。

消防經初步調查後，相信火警疑因俗稱「尿袋」的流動充電器首先起火引致，案件沒有可疑。

觀塘警署女督察自轟｜去年9月離開學堂 遺書提及工作壓力

觀塘警署一名23歲女督察，今日（25）早上在警署範圍內用佩槍自轟，當場身亡。據了解，女死者剛於去年9月「出班」，她在手機留有遺書，主要提及工作壓力。

財政預算案2026｜即睇派糖派錢措施 免稅額加多少 一換一將完結

【財政預算案2026直播懶人包/派糖懶人包/公務員加薪/電動車一換一】財政司司長陳茂波今日（25日）宣讀新一份財政預算案，他在預算案引言指，預期今年經濟勢頭持續良好。經營帳目提早恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，也提早恢復平衡，可適度增加對市民及中小企支援。

陳茂波指，今年預算案主題是：創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民。綜合各方消息，隨着整體公共財政改善，公務員加薪今年有望開綠燈。隨着電動車在本港日益普及，近日社會關注的電動車「一換一」稅務寬免3月底後全面撤銷。

大埔牛頭角兩貓咪被困外牆 消防升雲梯、窗邊伸手救回

今日（24日）早上1小時內，大埔及牛頭角兩屋苑，分別有貓咪被困大廈外牆案件，需出動消防員到場協助，幸最終兩貓平安獲救。

醫療輔助隊總參事黃英強被控非禮 官禁報道事主與被告關係

醫療輔助隊總參事黃英強涉在今年非禮一名女子，被控1項非禮罪，案件今（25日）於九龍城裁判法院提堂。控方稱，為保障公眾及受害人的利益，申請禁止任何人披露可能識別到受害人身份的資料，包括受害人的職業、案發地址及她與被告的關係等。裁判官莫子聰頒下禁制令，並批准黃以1萬元保釋，期間不得接觸控方證人及重犯案發地點，案件押後至4月28日再訊，待辯方索取文件。

特朗普發表第二任期首次國情咨文 逾1小時40分創歷來最長

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日晚上9時（本港時間25日上午10時）發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。其演講時長逾1小時40分鐘，打破前總統克林頓（Bill Clinton）於2000年創下的近1小時29分鐘紀錄，成為歷來最長國情咨文。特朗普前半段演講主要聚焦於經濟議題與共和黨減稅政策，後半段則留給外交政策。

西安一日跌20度突降暴雪 網民驚嘆：前一天還熱到穿短袖

在2月23日（周一），西安氣溫從22日（周日）20℃左右驟降至大雪紛飛，雪片大如硬幣，當地不少網民驚嘆「這輩子沒見過這麼大的雪」，相關話題一度衝上微博熱搜第一。

紅潮藍眼淚．多圖｜農曆新年期間多處出現 3月起至4月為高峰期

冬末春初，乍暖還寒，天文台今（22日)預料偏東氣流會在未來數日持續影響華南沿岸，本港天氣較為潮濕，日間溫暖，氣溫介乎20至26度，又是每年適合引致紅潮的藻類生長天氣。有市民在農曆新年期間，在西貢清水灣二灘（簡積大清）、南丫島石排灣、荃灣汀九岸邊等，拍攝到含有夜光藻的海水，拍向岸邊，引起「藍眼淚」現象。

漁護署資料顯示，在1975年至2025年間，3月及4月較多錄得紅潮，各累計有150左右。