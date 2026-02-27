中國載人航天工程辦公室：港澳航天員最早今年執行飛行任務

央視今早（27日）報道中國載人航天工程辦公室消息，今年計劃進行兩次載人飛行任務、1次貨運飛船補給任務，中國載人航天工程辦公室消息提到，來自港澳地區的航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務，而神舟二十三號飛行乘組1名航天員將開展一年期駐留試驗。



消息指，前年已到北京受訓的黎家盈，近日獲警隊晉升為警司。

中國載人航天工程辦公室消息，中國載人航天工程今年將深入貫徹落實「十五五」規劃部署，在新起點上深化推進空間站應用與發展和載人月球探測兩大任務，努力為加快建設航天強國作出更大貢獻。目前，中國空間站在軌運行穩定、效益發揮良好；載人月球探測工程登月階段任務各項研制建設進展順利，取得多項階段性突破。

中國載人航天工程辦公室形容，進入空間站應用與發展階段以來，工程全線密切協同，先後圓滿完成6次載人飛行、4次貨運補給、7次飛船返回任務，成功實施首次應急發射，6個航天員乘組、18人次在軌長期駐留，累計進行13次航天員出艙和多次應用載荷出艙，開展多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄，完成包括港澳載荷專家在內的第四批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研制等工作。

目前，中國空間站已在軌部署和實施267項科學與應用項目，涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域，取得多項國際領先的應用與技術成果，部分成果已實現轉移轉化和推廣應用，顯著推動我國空間科學與應用快速發展。

中國載人航天工程辦公室今年計劃進行2次載人飛行任務、1次貨運飛船補給任務，來自港澳地區的航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務，神舟二十三號飛行乘組1名航天員將開展一年期駐留試驗。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



▼2022年10月2日 政府公布招募太空人任「載荷專家」詳情▼



中國載人航天工程辦公室前年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。

入選載荷專家時為總督察 擁博士頭銜 專長資訊科技

當時有消息指，一名女警入選為載荷專家，據悉為一名女總督察，並擁博士頭銜，專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據警隊當時內流傳消息，該女總督察為黎家盈，育有3名子女，2023年起在北京接受相關訓練。

創科局局長孫東去年6月曾表示，對於獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家，他與全港市民一樣感到無比興奮，是全香港人光榮。他指，明白大家都很想知道是誰入選，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，未有回應入選者是否如消息所指的女總督察黎家盈，他強調會繼續與中央保持溝通，有再一步消息會進一步公布。

李家超禮賓府為入複選者打氣時露「身影」

香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，行政長官李家超2023年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性身影。