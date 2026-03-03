今日新聞8分鐘｜船工浮泡墮海自救無果送院亡｜BB車男用力打嬰兒

橫頭磡邨單位抽濕機短路起火 男戶主自行救火未果燒傷 4人送院

近日本港「回南天」，濕度動輒90%以上，不少市民均會開抽濕機保持家居乾爽。然而，黃大仙周二凌晨發生一宗懷疑涉及抽濕機的火警。事件造成4人受傷，其中一人手腳及面部燒傷，傷勢較為嚴重。

大埔富善街單位疑熱水爐爆炸 窗框飛墮街市 3內地嫲孫受傷

大埔有住宅熱水爐爆炸，3嫲孫受傷送院。今日（2日）下午近3時，警方接獲多人報案，指富善街富蔭樓近天台的頂層單位有煙冒出，據報曾傳出爆炸聲，有窗框墮下。消防接報趕至，約8分鐘後停止動員。事故中，一名姓陳（73歲）老婦及一對同姓陳的孫兒、孫女（7歲及6歲）受輕傷，3人均清醒被送往那打素醫院治理。

消防經初步調查後，懷疑單位有電熱水爐爆炸。據了解，3嫲孫持雙程證由內地來港旅遊，暫住上址親友家中。事發時，嫲嫲欲幫一對孫仔孫女沖涼，開啟家中電熱水爐等待期間，熱水爐突然爆炸，3人四肢擦傷；一個50厘米乘30厘米窗框，亦被炸至飛脫跌落街，事後大廈對開簷篷及行人路，遺下窗框殘骸。

兩男闖旺角藥房持伸縮棍搗亂 毆傷負責人 警拘一男追緝同黨

旺角發生刑事毀壞及傷人案。本周一（2日）晚上約8時15分，警方接獲途人報案，指兩名惡漢在西洋菜南街64號一間地舖藥房，懷疑在內搗亂，以伸縮棍「掃場」，將一堆藥物、奶粉等貨品掃落地。35歲男負責人試圖制止時，亦被人用棍打傷頭。負責人隨即制服其中一人，另一人則趁機逃去，有途人見狀代為報案。

警員接報趕赴現場，經初步調查，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」、「藏有攻擊性武器」及「刑事毁壞」拘捕一名34歲男子，正追緝在逃的男同黨。遇襲的負責人頭及手受傷，由救護車送往廣華醫院治理；被捕男子面及頸有紅腫，拒絕送院，事後帶署扣查。

天水圍BB車男 輕鐵上用力打嬰兒腳 目擊者：天恆打到天瑞

網上於本周一（3月2日）流傳一條僅數秒鐘的短片，可見一名推BB車的男子，在輕鐵列車上用力打嬰兒的腳部，嬰兒隨即嚎哭。而該名目測只有數個月大的嬰兒，疑只因其將腳伸上BB車的圍欄，隨即被打。拍攝片段的目擊者指，曾聽到片中男子向BB講：「你伸隻腳上嚟啊！我打到你唔識伸上嚟！」又指過程相當久，最少從天恆站打到天瑞站，隨後男子推著BB車在天瑞落車。據悉，元朗警區正了解事件。

灣仔對開男船工浮泡工作時墮海 爬回無果送院亡 工友救人亦受傷

維港有船工意外墮海亡。今晚（2日）約7時48分，一名男工人在灣仔對開維港海面一艘船隻旁邊的浮泡工作期間，懷疑「跣腳」意外墮海，工友見狀將他救起，並報警求助。

姓羅（38歲）男事主陷於昏迷，被送往中環10號碼頭，救護員為他裝上自動心外壓機，惜送抵律敦治醫院搶救後，證實不治；一名姓郭（25歲）男工友協助救人時，手、腳及腰亦受輕傷。據了解，當時3名領航船工人在浮泡上，協助將船纜綁在浮泡，事主失足墮海。

警方將案件列作「工業意外」跟進。海事處指，正跟進調查事件。

環翠邨溜冰場倒油｜新通告籲勿玩滑板 目擊者剖白：佢話擸刀斬我

柴灣環翠邨滾軸溜冰場，昨日（3月1日）有一名男子疑不滿兒童玩滑板，竟狂倒食用油落地，相關網上影片及帖文引起社會關注。《香港01》聯絡上帖主親剖事件經過，指對方倒油後不久，即有其他兒童因此跣倒；對方逃走期間更向他呼喝：「我拖馬我擸刀斬死你呀！」其子亦因此受驚，「話以後都唔去嗰個地方玩！」

今日現場可見，屋邨人員圍封涉事溜冰場清潔；現場貼有一張新通告，列出7項守則，其中一項包括「不適合進行其他活動（如滑板車等）」。

中大醫院仁醫黃詠儀英年早逝 病人稱命中貴人 曾赴阿富汗救援

中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。中大醫院發文悼念，並在醫院內設立悼念角，讓公眾向黃醫生表達心意。黃詠儀生前多次參加志願工作，2015年她加入「無國界醫生」，前往阿富汗及海地，支援當地居民。

她曾於2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎，亦獲不少病人稱讚醫術精湛。有病人得悉她逝世後，在中大醫院社交媒體下悼念她，感謝她以精湛技術醫治病痛。有人稱「懷着沉痛的心情，得悉黃醫生離世。黃醫生是我生命中的貴人，在我最無助的時候，遇上她這位溫柔的天使。她既睿智又謙虛，醫德高尚，對醫術有着精益求精的執着。」

張韋怡告姑仔誹謗 向傳媒報料指貪慕虛榮 張激動至小產追468萬

有TVB御用宮女之稱的2007落選港姐張韋怡（Gogo），指其夫的胞妹，即其「姑仔」潘碧玉，於2020年在Facebook發表誹謗張的言論，包括指她「貪慕虛榮」等，入稟控告潘索償至少468萬元。潘反指遭張誹謗她歹毒等，提出反申索，案件今（2日）在高等法院開審。張指潘向記者「報料」，指張私吞潘父的100萬元，媒體亦有相關報道。張稱當時懷孕，情緒激動，因該些誹謗言論令她小產，並指「姑仔」是「殺人兇手」。

伊朗增至787人喪生 IAEA指納坦茲核設施受損

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡。這亦引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，國際機場淪為戰區。哈梅內伊之死，在伊拉克及巴基斯坦等引發反美示威。

美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。