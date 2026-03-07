維園花卉展2026｜3.20揭幕 逾千名學童率先體驗鑲嵌大型花壇
撰文：吳美松
出版：更新：
香港花卉展將於3月20日至3月29日在維多利亞公園舉行，今日（7日）率先舉行「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，約1,100名來自38間幼稚園、中小學及特殊學校的學生獲邀到場參與。在約140名綠化義工協助下，學生們以紫羅蘭、康乃馨、毋忘我等花卉，按格嵌砌大型花壇「港島花徑」的圖案。
花卉展由康樂及文化事務署主辦，香港賽馬會慈善信託基金贊助。約1,100名來自38間幼稚園、中小學及特殊學校的學生今日獲邀到維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，他們以紫羅蘭、康乃馨、毋忘我、菊花、薰衣草、三色堇和洋鳳仙等花卉，在約140名綠化義工協助下嵌砌大型花壇「港島花徑」的圖案。
主辦方表示，該大型花壇是今年香港花卉展的主要園景之一，整體工程共使用約44,000株植物。設計以港島地標為題材，並以電車「叮叮」為主體，沿線加入中銀大廈、終審法院大樓及香港摩天輪等元素；同時在局部場景展示跑馬地賽馬的熱鬧情況、大坑舞火龍及淺水灣沙灘等本地文化元素，並以小型植物雕塑增添細節。
+7
學生的體驗活動結束後，「港島花徑」的鑲嵌工作將繼續進行。主辦方指出，花壇在白天會以花色吸引市民，夜間則配合燈光呈現不同效果，遊人可在花香瀰漫的空氣中，感受中西文化匯聚、新舊交融的獨特城市魅力。
「花語尋『香』——細味城市特色」香港花卉展
日期：3月20日至3月29日
地點：維多利亞公園
開放時間：每日9時至21時
主題花：紫羅蘭
農曆新年｜14個年宵市場共迎265萬人次 維園年廿九錄逾21萬人年廿九｜維園年花檔劈價兩成促銷 檔主嘆銷情一般 預告夜晚再減維園年宵｜港版Jellycat? 燒賣、燒魷魚公仔爆紅 日做$10萬生意維園年宵｜顯理中學攤檔籌備半年 自家《尋秦記》歌詞小巴牌熱賣維園年宵｜快餐檔不加價 員工打扮成女僕與顧客互動維園年宵｜有花檔稱市道不景 一盤水仙最平68元 不加價盼穩銷情各位觀眾五條煙！維園年宵有港產片發聲籌碼 檔主：盼港人可笑下