維園花卉展2026｜3.20揭幕　逾千名學童率先體驗鑲嵌大型花壇

香港花卉展將於3月20日至3月29日在維多利亞公園舉行，今日（7日）率先舉行「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，約1,100名來自38間幼稚園、中小學及特殊學校的學生獲邀到場參與。在約140名綠化義工協助下，學生們以紫羅蘭、康乃馨、毋忘我等花卉，按格嵌砌大型花壇「港島花徑」的圖案。



約1,100名來自38間幼稚園、中小學及特殊學校的學生今日獲邀到維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動。（湯致遠攝）

約1,100名來自38間幼稚園、中小學及特殊學校的學生今日獲邀到維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動。（湯致遠攝）

花卉展由康樂及文化事務署主辦，香港賽馬會慈善信託基金贊助。約1,100名來自38間幼稚園、中小學及特殊學校的學生今日獲邀到維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，他們以紫羅蘭、康乃馨、毋忘我、菊花、薰衣草、三色堇和洋鳳仙等花卉，在約140名綠化義工協助下嵌砌大型花壇「港島花徑」的圖案。

主辦方表示，該大型花壇是今年香港花卉展的主要園景之一，整體工程共使用約44,000株植物。設計以港島地標為題材，並以電車「叮叮」為主體，沿線加入中銀大廈、終審法院大樓及香港摩天輪等元素；同時在局部場景展示跑馬地賽馬的熱鬧情況、大坑舞火龍及淺水灣沙灘等本地文化元素，並以小型植物雕塑增添細節。

+ 7

學生的體驗活動結束後，「港島花徑」的鑲嵌工作將繼續進行。主辦方指出，花壇在白天會以花色吸引市民，夜間則配合燈光呈現不同效果，遊人可在花香瀰漫的空氣中，感受中西文化匯聚、新舊交融的獨特城市魅力。

香港花卉展將於3月20日至3月29日在維多利亞公園舉行。（湯致遠攝）

「花語尋『香』——細味城市特色」香港花卉展



日期：3月20日至3月29日



地點：維多利亞公園



開放時間：每日9時至21時



主題花：紫羅蘭

