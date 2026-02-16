年廿九｜維園年花檔劈價兩成促銷　檔主嘆銷情一般　預告夜晚再減

今日年廿九，下午維園年宵市場人流興旺，不少年花檔在最後一日劈價促銷，希望提早收爐。有檔主表示人流不算多，銷情一般，會在夜晚再減價促銷。另外，有檔主指銷情不俗，以串串金、百合、劍蘭等最熱賣，並預計晚上10時收爐。



維園不少花檔均在年宵市場最後一日減價促銷，有花檔全場八折。（陳葦慈攝）

劍蘭、水仙平均減約兩成

今日年廿九，下午維園年宵市場人流畅旺。不少年花檔趁最後一天劈價促銷，希望提早收爐。有檔口將劍蘭由原本100元4支，減價至100元5支，即平均一支減價兩成；水仙就由每盤50元，減至120元三盤，即平均一盤減約兩成。

花檔稱人流不算多 料經濟轉差、市民北上買花有關

該檔店員蔡小姐表示，今日人流不算多，估計與經濟轉差及市民北上買花有關，但蘭花則無法北上購買帶回家。她指今年銷情一般，蘭花和劍蘭相對較好，今日最後一天會逐步減價，但不會減太多，因為花品質素較高。她續指，對銷情有信心，貨尾不多，並預計晚上會再減價促銷。

花檔店員蔡小姐表示，她指今年銷情一般，蘭花和劍蘭相對較好，今日最後一天會逐步減價。（陳葦慈攝）

有檔口生意增一成 串串金、百合及劍蘭最好賣

另一檔口的許老闆則指今年銷情不俗，生意較去年增長約10%，當中以串串金、百合及劍蘭最好賣。他將原本538元三支的劍蘭略為減價至438元，另有100元5盆的襯花，比市價便宜。他認為減價後反應更好，目前貨尾不多，預計晚上10時收爐。

許老闆指，將原本538元三支的劍蘭略為減價至438元，另有100元5盆的襯花，比市價便宜。（陳葦慈攝）