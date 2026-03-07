亞洲咖啡音樂節丁財兩旺　韓國展商推$30咖啡套餐：銷量高預期50%

亞洲咖啡音樂節今日（7日）第二日，人流較第一日多，不少攤檔前有人龍排隊，甚至打蛇餅。有韓國咖啡攤檔主打30元套餐，包一杯咖啡及一塊磚蛋糕，吸引不少消費者購買。檔主表示，價錢與韓國定價無異，來港後才發現香港物價偏高，且港人普遍捨得為咖啡花錢，生意額比預期高50%。



2026年3月7日，亞洲咖啡音樂節第二日在香港啟德體育園舉行。（夏家朗攝）

亞洲咖啡音樂節今日（7日）第二日，活動聚集不少外地及本地咖啡攤檔。下午場内人頭湧湧，不少攤檔前有人龍排隊，甚至打蛇餅，冀品嘗精品咖啡。

來自韓國的Cafe Doan主打30元一杯精品咖啡及一塊磚蛋糕，性價比高，吸引不少咖啡愛好者排隊購買。（夏家朗攝）

Doan負責人Jaedong表示，價錢與韓國定價一樣，是來港後才發現香港物價偏高，咖啡定價普遍較貴。（林子慰攝）

來自韓國的Cafe Doan主打30元一杯精品咖啡及一塊磚蛋糕，性價比高，吸引不少咖啡愛好者排隊購買。（林子慰攝）

來自韓國的Cafe Doan主打30元一杯精品咖啡及一塊磚蛋糕，性價比高，吸引不少咖啡愛好者排隊購買。Doan負責人Jaedong表示，價錢與韓國定價一樣，來港後才發現香港物價偏高，咖啡定價較貴，故消費者或認為他們套餐的價錢比想象中便宜，但對攤檔來說是合理定價。Jaedong又稱，曾參加内地及南非的咖啡節，認為港人普遍為咖啡花更多錢，生意額比預期高50%。

本地展商村樂咖啡負責人戚女士表示，參展主要為推廣本地咖啡及農產品。（夏家朗攝）

本地展商村樂咖啡負責人戚女士表示，參展主要為推廣本地咖啡及農產品。她們首次於啟德參展，認為該處環境不錯，「人流多，空間感都幾好，大家可輕鬆地享受咖啡文化」，而且活動有來自不同國家的咖啡師，「可以讓世界各地品嘗香港咖啡的風味」。

她說今日生意較昨日好，不少朋友到訪攤檔購買產品，預計今日會賣出200杯咖啡。至於最受歡迎的產品，則是村樂咖啡特意為活動設計的本地種植咖啡品嘗套裝及藝伎果啡，前者售價88元，後者售價108元。戚女士表示，兩款產品所用咖啡豆均來自本地荔枝窩農田，藝伎果啡更以咖啡豆、咖啡果皮和咖啡花3種配搭展現特有風味。