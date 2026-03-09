今日新聞8分鐘｜TESLA逆線被九巴包圍｜狗狗東區走廊狂奔

粉嶺公路送水車撼貨車2人被困 往九龍交通擠塞

今日（9日）上午7時52分，粉嶺公路近彩園邨對開，2輛16噸貨車相撞，據報有人被困 ，2人受傷。消防到場救出送水車司機及乘客，二人均神智清醒。警方正調查事故成因。

宏福苑火後遇竊｜續加固工程 設警崗加強保安 工人先登記後上班

大埔宏福苑去年11月26日發生大火災，工人正為大廈進行加固工程。警方上周四（5日）拘捕3名男工人，他們涉嫌在宏泰閣一單位內盜竊，警方今起（9日）加推4招加強保安。

揹水一戰取消｜主辦方「點滴是生命」與邪教有關？查冊揭董事身份

慈善越野賽「揹水一戰」踏入第11屆，今天（8日）突然宣佈取消原定月底的賽事。主辦的慈善組織「點滴是生命」無解釋原因，有聲音指控組織與邪教有關。《香港01》翻查資料，「點滴是生命」註冊公司28年間先後5次改名，曾採用的名字包括「華光功德會（香港）分社有限公司」、「真佛宗香港華光功德會有限公司」，與自稱「真佛宗」的美籍華人盧勝彥創辦的「世界華光功德會」名字類同，「真佛宗」1995年被中國公安部認定為邪教組織。

TESLA逆線行車被九巴包圍！衝紅燈硬闖 巴士車長咁反擊絕了

馬路駕駛時逆線行車，不守交通規則還要「硬闖」？本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」瘋傳影片，觀塘有Tesla私家車逆線行車，在一個紅綠燈斑馬線位置被2架九巴包圍阻擋。不過Tesla沒有倒車離開，更開車想強行越過巴士「防線」，最終巴士車長下車使出「絕招」應對。

東區走廊狗隻狂奔 警方封路堵截 偕愛協成功捕獲

今日（9日）上午9時43分，警方接報，一隻狗在英皇道往銅鑼灣方向的快線奔跑，另有網民目擊狗隻曾出現在銅鑼灣馬路。網上圖片可見，一隻狗在東區走廊的車流中穿梭，有警員嘗試截停狗狗不果，亦有團體持捕狗網到場協助，東區走廊(來回方向)近和富中心的部份行車線一度封閉。

伊朗局勢｜哈梅內伊之子當選新任最高領袖 料將追隨父強硬政策

伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡後，伊朗專家會議（Assembly of Experts）3月9日宣布已選出哈梅內伊次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖。外媒分析指，他很可能將延續其父的強硬政策。

「鐵娘子」開路 中國船東成商船闖霍爾木茲「護身符」？

伊朗在受到美以襲擊後，宣布封鎖中東石油出口要道霍爾木茲海峽。綜合外媒報道，近日兩艘信號為「中國船東」（China Owner）的貨船安全通過霍爾木茲海峽。通過分析船舶追蹤平台MarineTraffic數據，英媒發現過去一周至少有10艘商船只將目的地信號改成中國船東或船員。