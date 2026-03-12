虛擬盲盒｜研究指7成青年曾接觸　有人曾花9萬抽卡　須借貸渡日

有機構公布一項關於本港青少年接觸「虛擬盲盒」機制及對心理健康影響的研究，結果顯示，71%受訪者曾接觸虛擬盲盒，當中57%曾為此付費；有9%受訪青少年已達「問題賭徒」程度。機構指，曾有職場新人曾為此花費8至9萬元，令生活變得緊絀，要向財務公司借貸。教育界立法會議員鄧飛建議，本港可借鏡其他國家與地區，制定較為成熟的監管模式，如強制遊戲商揭露盲盒含稀有道具的機率，及為未成年人設支出上限及年齡驗證系統。



路德會青亮中心今（12日）發表本港青少年接觸虛擬盲盒機制及其心理健康影響的研究結果。（香港路德會社會服務處提供圖片）

57%受訪者曾為盲盒付費 9%達「問題賭徒」程度

「虛擬盲盒」為電子遊戲中的虛擬抽獎機制，形式包括「抽卡」、「抽蛋」及「開神秘箱」等。香港路德會社會服務處轄下路德會青亮中心，與香港大學社會工作及社會行政學系教授黃蔚澄領導的研究團隊合作，研究本港青少年接觸虛擬盲盒機制及對心理健康影響。研究於2024至2025年間舉行，透過抽樣收集792名本地中學生數據。

研究顯示，71%受訪者曾接觸虛擬盲盒，當中57%曾支付真實金錢，其中19%每月花超過港幣 500元。數據顯示9%受訪青少年已達「問題賭徒」程度。另外，研究指出，虛擬盲盒參與者的心理困擾評分顯著較高，每月支出超過500元的群體，其自殺意念、自殘及自殺企圖的盛行率顯著高於其他群體。

分析顯示，參與虛擬盲盒的頻率越高，其社交退縮傾向越強。研究反映，部份青少年可能在面對壓力或情緒困擾時，傾向透過遊戲活動作為逃避方式。

過來人花8至9萬元抽虛擬盲盒 曾向財務公司借貸

現年27歲的過來人Alex（化名），曾在遊戲中花費8至9萬元抽虛擬盲盒，讓當時剛投身工作，又未有任何儲蓄的他生活變得緊絀，甚至要向財務公司借貸。他認為，沉迷抽虛擬盲盒動機源於生活無聊及空虛，於是在遊戲中尋覓群體認同感。

他指，虛擬盲盒是以糖衣包裝吸引玩家不斷投放金錢，「遊戲一開始其實會建立你的消費習慣。即可能首次儲值只需3、4元就送很多東西，然後變成12元。即它會慢慢等你習慣了在遊戲中付錢，然後一直疊加上去，等你越買越多。」

陳先生指，家長應了解遊戲運作、明白子女困境，讓孩子願意向你傾訴、共同討論及尋找處理方法。（香港路德會社會服務處提供圖片）

子沉迷抽虛擬盲盒 向父不斷索錢「課金」 由每次百多元升至近千

陳先生16歲的兒子兩年前開始沉迷抽虛擬盲盒，事緣由網友贈送遊戲幣抽取稀有物品。他用盡後頻向家長要錢「課金」。起初陳先生不以為然，但金額從每次百多港元升至逼近千元。

陳先生頓感兒子完全未能自制，一次拒絕給錢，兒子突焦慮發作，在床上輾轉反側，痛苦不堪。兒子承認向父不斷索錢行為有錯，陳先生亦於心不忍，最終妥協。

及後，陳先生的兒子經學校轉介聯絡中心，輔助人員讓兒子認識到自身問題。陳先生強調，打打鬧鬧或放手不理只會令親子關係越走越遠，家長應了解遊戲運作、明白子女困境，讓孩子願意向你傾訴、共同討論及尋找處理方法。

鄧飛建議借鏡其他國家與地區較為成熟的監管模式，如強制遊戲商揭露稀有道具掉落機率及為未成年人設支出上限及年齡驗證系統等。（香港路德會社會服務處提供圖片）

借鏡其他國家議員倡監管模式 將「虛擬盲盒」拼入數碼素養教育

鄧飛認為，可借鏡其他國家與地區較為成熟的監管模式，如強制遊戲商揭露盲盒含稀有道具機率，及為未成年人設支出上限及年齡驗證系統等。他又促請當局將「虛擬盲盒」拼入數碼素養教育和其他相關教育範疇，協助學生提升對相關的賭博風險與傷害的準確理解。

路德會青亮中心註冊輔導心理學家丁偉聰指，現時社會對虛擬盲盒是否具賭博性質仍存分歧。他建議學校及社區建立保護網絡，定期關注學生情緒及虛擬盲盒參與情況，及早辨識高風險青年並提供適切支援。