今日新聞8分鐘｜尖沙咀便衣警阻截偷拍男｜中港牌7人車逆線行車

青馬大橋至少10車相撞11人傷 車輛翻側冒煙 往機場交通一度擠塞

今日（12日）早上8時半，青馬大橋往機場方向至少有10輛車相撞，11人傷，2人曾報稱被困，其中有寶馬私家車翻側，另有私家車有濃煙冒出。從網上圖片可見，私家車有車胎飛脫，車窗玻璃散落一地；另有私家車撞至調頭，司機位車門被撞毀。

救援人員趕至，發現其中8名司機及3名乘客分別受傷，大部分報稱頭痛、或頭痛，另有人分別腹痛、腳傷和手傷，全部清醒被送往北大嶼山醫院治理。

警隱形戰車葵涌追衝燈私家車 司機倒車釀兩警傷 檢K仔等被捕

今日（12日）上午9時56分，警方新界南交通部特遣隊的隱形戰車，在葵涌國瑞路巡邏期間發現一輛豐田私家車衝紅燈，於是上前截查；但私家車司機拒絕停車，與警方展開追逐，最終在昌榮路迴旋處一個燈位被其他車輛擋路。

私家車先撞前面停燈位車輛，再褪後撞警車，然後司機開門逃走。警員落車追捕，卻被對方踢警車車門致受傷，另一名警員隨即追上與之糾纏，並成功將司機制服拘捕。人員在場檢獲氯胺酮（K仔）、依托咪酯及可卡因等毒品，相信涉事私家車是「毒品快餐車」。事件中一男一女警員分別面、手及膝受傷，送仁濟醫院治理。案件交由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。

中港牌7人車逆線行車撞正警車！警員這樣做大快人心：做得好

【交通規則／逆線行車／中港牌】這次受教訓了吧！有網民在社交平台Threads發布影片，顯示有中港牌7人車於紅綠燈位附近逆線行車，直斥「真係攞命咁滯，勁危險」。結果中港牌7人車剛好遇上警車，後續更有多部警車及警員增援到場。

影片引來網民熱議，大讚警察「做得好」，「阿sir好嘢」、「大把人招呼佢」，又批評逆線行車離譜」，「中港牌都應有common sense」、「啲人揸車都冇腦嘅」。

尖沙咀便衣警阻截偷拍男 騎背壓地高叫：有無人幫手？

網上流傳一條短片，顯示一名穿黑衣、腰間有佩槍的便衣男警，在尖沙咀金馬倫道試圖制服另一名藍色衫男子，遭到激烈反抗。男警曾高叫：「有無人幫手？」，又一度「騎」到對方背上，最後獲兩名男女協助，終於將藍衫男子制服撳地。

有網民稱事發是今年1月26日，當時一名便衣警員正執行職務。據了解，當晚7時許，警方在港鐵尖沙咀站內，見到一名男子懷疑偷拍，上前將其截停。惟涉事男子逃走，警方在金馬倫道附近將其截獲，惟他激烈反抗。雙方糾纏後，警方終成功拘捕該名男子。《香港01》正向警方查詢。

AirAsia香港地勤涉歧視被炒 內地客拍片指其挑釁稱｢不是中國人｣

近日，一名內地女子在社交平台發片投訴稱，她在香港國際機場遭到亞洲航空（簡稱亞航，AirAsia）公司地勤人員的粗魯對待，指對方對說普通話的內地人有嚴重的歧視行為，更聲稱「不是中國人」。事後亞航表示，涉事員工已被解僱。

黃詠儀醫生離世｜今舉行追思禱告 周一鳴、江旻憓、林哲玄等出席

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授、中文大學醫院骨科顧問醫生黃詠儀(Clara），因患上肺癌，在2月26日在家人陪伴下離世。沙田天主教聖本篤堂今晚（11日）舉辦她的追思禱告，不少政界及醫學界人士亦有到場，包括警務處處長周一鳴、中大校長盧煜明、擊劍奧運金牌得主兼立法會議員江旻憓，以及醫學界議員林哲玄亦有到場。

五月天演唱會取消頭場｜消委會：投訴增至163宗 涉款約44.7萬

台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，改為增設3月29日成軍紀念日場次，但引起大批歌迷不滿。消委會總幹事沈朝暉指，截至今早（12日）8時，已接獲163宗相關投訴，涉款約44.7萬。沈朝暉表示昨晚成功聯絡上主辦方，主辦今日稍後時間會公布退款詳情，消委會將繼續與主辦反映消費者要求等。

伊朗發動襲擊 伊拉克海域2油輪遇襲1死 爆炸火光染紅夜空

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入13日之際，兩艘油輪3月11日在伊拉克海域遇襲，油輪其後爆炸起火，造成至少1名船員死亡及38人獲救。伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting，IRIB）同日稱，伊朗使用水下無人機炸毀了位於波斯灣的兩艘油輪。

印尼洗窗工人高空作業遇暴風雨 吊籃翻轉多次撞牆慘死

印尼泗水市一名洗窗工人3月初在高空作業時突遭暴風雨襲擊，受困吊籃在空中翻轉搖晃，整個人懸在高空，一遍又一遍撞向建築外墻，最終當場身亡。