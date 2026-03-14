今日新聞8分鐘｜Benz撞2人 司機棄車｜荃灣竹林襌院2僧涉襲擊

車CAM｜屯門掃管笏路Tesla直撼巴士車尾 網民：完全停唔到！

屯門發生交通意外。今日（13日）下午1時53分，警方接報一輛私家車沿掃管笏路往掃管笏方向行駛，途至近順德聯誼總會李金小學對開時，撞到一輛巴士，幸事件中無人受傷。

網上流傳車cam片段拍得事發一刻，可見涉事灰色Tesla電動車駛至，其間一度嘗試扭右「抽頭切線」，但疑車速太快未能及時收油，最終直撼早已停車的港鐵巴士車尾。片段引起網民熱議，有人批評Tesla司機「咁多位都唔敢抽（抽頭切線）就唔好學人衝啦！」、「咁遠已經睇到部死車都直衝埋去」，亦有人認為Tesla車速太快：「T車快得滯扭唔到軚」、「完全停唔到！」

觀音借庫2026｜排頭位善信搭帳篷通宵露宿 連續借庫14年成功戒煙

【觀音借庫2026/觀音開庫2026】今晚（13日）11時踏入年廿六子時，本港有習俗「觀音開庫」，其中香火鼎盛的紅磡觀音廟，有近千人在輪候進入觀音廟向觀音借庫，善信人潮絡繹不絕。其中搶先頭位入場的58歲善信麥先生，昨晚專程提早在觀音廟附近搭帳篷露宿，他稱已連續借庫14年，身體變佳，更令他成功戒煙，今次他祈求得1.8億。

荃灣竹林襌院兩和尚涉襲擊案 一傷一被捕 傷者：唔會同佢和解

佛門清淨地有和尚打人被捕。今日（14日）上午9時40分，警方接獲報案，指荃灣芙蓉山路竹林襌院有兩名和尚打架。人員到場經調查，初步相信沒有牽涉武器，一名和尚由救護車送往仁濟醫院治理，另一人被帶上警車，案件列襲擊致有人受傷，警方現正調查。

現場消息稱，二人因排隊問題爭執有推撞，一人報稱受傷，另一人涉襲擊被捕。遇襲和尚受訪時稱，施襲者早有打人前科，直言不會與他和解，而今日是禪院法會最後一日，他坦言：「（對法會）一定多多少少有啲影響。」

元朗平治司機棄車逃逸 兩途人捱撞倒地不起 救護即場急救

元朗今日（14日）清晨發生涉及毒品的車禍，一輛平治私家車撞傷兩名途人及撞貨車後，司機棄車不顧，並將一大袋依托咪酯丟入垃圾桶後逃去無蹤，警方現正展開追緝。《香港01》獲讀者提供片段，可見兩名途人被撞後，其中一人狀甚痛苦，另一人倒地不起，而救護員接報到場後即場為他們急救。

特朗普發布轟炸伊朗哈爾克島影片 伊媒確認聽見15下爆炸聲

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日之際，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。

清遠4頑童瞓馬路扮減速壆 司機嚇死急煞車：以為係膠袋

廣東清遠有司機日前駕駛時，發現路面上有疑似膠袋的障礙物，但當他慢慢靠近後，竟發現是4名兒童並排躺在馬路，待車輛停穩後，4人才施施然起身離開。

曾涉女銀行家注射肉毒桿菌後死亡案 93歲西醫李宏邦被永久除牌

整形外科醫生李宏邦兩度牽涉醫療事故，兩次均有病人死亡，並均疑與施用的藥物有關。他在第二次事故被控誤殺，因他已93歲，並患上認知障礙不適合答辯，最終獲無條件釋放，但被陪審團裁定他有作出嚴重疏忽的行為。

政府今日（13日）刊憲公布醫委會頒布命令，提到醫委會於2月4日會議上，信納李宏邦因健康理由而在精神上不適合從事內科、外科或助產科執業，頒令將他從普通科醫生名冊中永久除去。

好市民獎｜手機維修店主識破假投資App 苦勸婆婆1小時阻失血汗錢

手機維修店主李浩權去年收到兩名婆婆查詢，希望他幫她們啟用一個投資應用程式，並投入資金。李浩權檢查後認為該應用程式相當可疑，查看證監會資料後，證實為投資騙局。他用一小時向兩名婆婆解釋，勸她們刪除程式，切勿再投放金錢。他表示，近年幫長者客戶維修電話時，發現不少人曾與懷疑騙徒在通訊軟件上有來往，他不斷呼籲他們警惕騙案。

李浩權獲警方頒發好市民獎，他稱從未幻想過自己會獲獎，「見到街坊有難，我都好想真正幫到佢哋，唔想佢哋被騙錢，始終𠵱家賺錢都好辛苦。」