今日新聞8分鐘｜7旬司機疑踩錯油釀9傷｜七旬翁疑護老院走失跌傷

新田小磡村電子零件回收倉起火 黑煙席捲半空 2小時後大致撲熄

新田發生火警。今日（15日）下午約3時41分，警方接獲多人報案，指嘉龍路小磡村一個倉庫起火。消防奉召到場，動用3條喉及3隊煙帽隊灌救，於傍晚5時53分將火大致撲熄。

網上圖片可見，黑色濃煙席捲半空，遠處清晰可見。據悉，涉事倉庫面積約2萬呎，主要存放回收的電子產品及零件。火場位置不近民居，無須疏散。

鄧炳強被制裁旅遊受限：有啲國家反正我唔想去 內地一世都去唔晒

《港區國安法》實施後，美國2020年8月制裁多名香港官員，包括保安局局長鄧炳強。鄧炳強在今日（15日）播出的電台節目中，談及被制裁近6年，透露最初銀行戶口自動轉賬失效，目前已習慣，對生活沒有大影響。旅遊方面，他稱因制裁去不了某些國家，「反正我都唔想去啦」，近年多在內地旅行，「國家很大很漂亮」，希望將來能和太太遊西藏。

七旬翁疑護老院走失 跌傷呆坐連翔道 獲途經駕駛者協助報警送院

有駕駛人士昨日（15日）晚上在長沙灣連翔道發現一名老翁攤跌馬路邊，腳步受傷，連忙將他扶起，查問下得知伯伯由附近護老院失走，連忙代為報警將他送院。

九龍灣臨興街平治剷行人路撞欄杆樹木 8途人1女乘客傷 司機被捕

九龍灣臨興街21號對開發生交通意外，中午12時41分，一輛掛有粵港車牌的平治電動車沿臨興街東行，當駛至近美羅中心二期停車場時，企圖掉頭期間懷疑誤踩油門失控，撞斷欄杆剷上行人路，多名傷者分別跌在行人路和馬路。警方稱，事故共9人受傷，包括7男1女途人，與及私家車上的姓林（75歲）女乘客，她昏迷被送往聯合醫院搶救，其後轉送伊利沙伯醫院；涉事私家車姓郭（75歲）男司機無恙，事後被捕。

伊朗局勢｜內塔尼亞胡發布買咖啡片段 反駁被伊朗擊斃謠言

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月15日發布了一段視頻，顯示他買咖啡並與助手聊天，以打破伊朗媒體指他死於伊朗空襲的謠言。

伊朗戰爭｜特朗普：視乎霍爾木茲海峽局勢 或推遲與習近平會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他可能推遲即將在北京與中國國家主席習近平舉行的峰會，因為他正尋求中國協助，在伊朗戰爭期間重新開放霍爾木茲海峽。

消委會24小時健身室｜Anytime Fitness月費較年會籍平均月費貴2倍

愈來愈多人將健身運動納入生活日常，24小時健身室如雨後春筍般湧現。消委會新一期《選擇》月刊整合全港11間24小時健身室，發現單月收費均高過12個月平均月費，不少價差達1至2倍。Anytime Fitness相差最大，單月月費連及其他額外費用為1,850元，貴12月會籍平均月費2倍。

除了Anytime Fitness外，還有4間健身室在基本月費外須另收入會費、電子鎖匙或匙卡費等，攤分該些成本後會推高平均月費，對只計劃購買較短期會籍的消費者影響較大。

阿Mo「打爆」電動輪椅挑戰 從只會向前到現時學會「泊車」

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重的大型屏幕墮下事故至今，受創嚴重的舞蹈員李啟言（阿Mo）便經歷漫長且艱辛的康復治療。 父親李盛林牧師（MO爸）持續透過代禱信，向外界交代兒子康復進度，最新提到阿MO年初開始嘗試從「手動輪椅」轉戰「電動輪椅」，從最初只能「單一向前」偶爾撞牆，到隨心所欲「前、後、左、右」移動，花了11星期去磨合，現在連 「泊車」都成為了拿手好戲，再次突破挑戰。