宏福苑調查委員會公布涉事方名單　部份居民及前法團主席等獲列入

大埔宏福苑大火獨立委員會周四（19日）舉行首場聽證會，《香港01》早前獲悉，聽證會將有宏福苑居民及前法團成員出席，部份人料有機會列入涉事方，直接向涉事部門或機構證人提問。



獨立委員會網頁今日（17日）列出截至今日的涉事各方名單，暫時有37個持分者，包括7名以宏福苑居民名義成為涉事方的獨立人士，名單包括大火發生時的法團成員，宏褔苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑亦被列入涉事方。



獨立委員會今日在網頁公布，暫時有37名、已向獨立委員會提出申請的持分者，獲委員會批准作為涉事一方參與聽證會。當中政府相關部門包括：

1. 屋宇署

2. 消防處

3. 民政事務總署

4. 香港警務處

5. 房屋署

6. 勞工處

7. 競爭事務委員會

8. 廉政公署

9. 市區重建局

涉事方名單亦包括接管宏福苑法團管理委員會的合安管理有限公司，鴻毅建築師有限公司董事黃俠然、宏業建築工程有限公司兩名董事 侯華健及何建業，以及宏業建築工程有限公司授權簽署人黃忠基亦在名單之列。

涉事方名單中有7人以宏福苑居民名義列為涉事方，大火發生時的法團成員（前法團）有14人被列入涉事方，包括時任主席徐滿柑及副主席麥志雄。

獨立委員會周四起舉行聽證會

宏福苑大火釀成168人死亡，行政長官李家超於去年12月成立獨立委員會審視事故及問題，委員會職權包括就大火審視大廈消防裝置、樓宇維修施工程施工安全、各環節監管角色和責任等，目標在委員會落實運作起9個月內完成工作。委員會將於周四開始舉行聽證會，首輪共設 8 場，先聽取法律團隊的開場陳詞，料需時數天。

有消息人士分析，委員會傳召證人參與聽證會，都是希望了解事件情況，但涉及大火具體情況，問責官員可能未必直接知悉，即使傳召他們出席亦意義不大，因此，一最好還是要傳召在事件中有角色，掌握某些環節的人。該人士相信，委員會將按需要傳召證人出席，而成為涉事方後，參與聆訊的居民將可作開場及總結陳辭，並經獨立委員會批准下向作證的證人提問，以及傳召證人。

翻查資料，過去政府就重大社會事故展開調查時，並非每次都有問責官員出席，其中大埔巴士車禍後成立的獨立檢討委員會，就由時任運輸及房屋局常任秘書長黎以德及時任運輸署長陳美寶出席。

獨立委員會適時公布涉事方名單

就研訊涉事方名單，獨立委員會早前回覆傳媒查詢時指出，正如委員會主席陸啟康在指示會議上指出，相關政府決策局和部門、市區重建局、競委會、置邦物業管理有限公司為涉事一方，可毋須另行申請參與聽證會，又稱委員會將適時公布涉事方名單。