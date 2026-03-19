今日新聞8分鐘｜地盤冧天秤　操作員當場亡｜81歲婦屯公逆線漫步

車Cam｜澳門七人車高速切線炒水馬 波及兩車釀4傷 一人曾被困

澳門發生嚴重車禍。今日（18日）晚上約7時半，一輛巴士與兩輛七人車於友誼大馬路彎位近賽車看台相撞，據報4人受傷，其中一名七人車男司機被困。救援人員接報趕抵，消防救出被困司機，他右大腿骨折；另外兩車男司機及一名巴士女乘客則胸部挫傷，4名傷者（35歲至61歲）均清醒送院治理。

網上流傳事發一刻車CAM影片，可見CAM車沿右線往海立方方向行駛。片段至約13秒時，一輛疑掛有中港澳三地車牌的白色七人車由左線高速駛前，切向右線隨即失事直剷水馬，霎時水花四濺。鄰線一輛往相反方向行駛的巴士始料未及，撞向白色七人車，白色七人車向順時針轉約45度橫亘路中，水馬碎片散落一地。現場圖片及影片可見，另一輛涉事的深色七人車疑打「白鴿轉」停於巴士前方，3車車頭嚴重損毁，擋風玻璃碎裂。

有片︱上水生果舖一周兩度遇竊 男賊自言自語鎅開膠紙捧走3箱貨

上水生果舖一周兩度凌晨時份遭人偷貨。位於上水新豐路113-119號的生果舖店主黎先生向《香港01》表示，翻查閉路電視，發現分別於3月11日及3月18日凌晨時份，一名賊人分別偷去兩箱子彈茄及一箱蘋果，損失估計約400元。黎生擔心賊人會再次偷竊，遂報警求助。警方表示，案件已暫例「店舖盜竊」，暫時未有人被捕。

車CAM直擊｜81歲婦屯門公路逆線漫步 途經司機：喺度行黐線㗎？

屯門公路有老婦遊蕩漫步，驚動多人報案，幸警方最後尋獲老婦，將她平安送回安全位置。網上流傳的車CAM影片顯示，今日（18日）下午約1時15分，CAM車沿屯門公路快線往九龍方向行駛，其間司機在帝濤灣對開，發現右邊影線有一名老婦逆向而行，他不禁驚呼並向乘客確認：「嘩有個阿婆喺度行嘅喂，黐線㗎？你見唔見到呀？」前方鐵騎士亦回頭探看老婦。發帖者寫道：「唔知（老婦）係咪諗住行路返屯門呢？真係畀佢嚇一嚇，希望佢平安冇事。」

片段引起網民討論，有人戲謔「越嚟越多怪事」、「日光日白咁猛」；亦有人擔心老婦「可能老人癡呆呀」。警方表示，今午約1時14分接獲多人報案指，發現一名老婦在屯門公路逆線行走，當中有人於屯門公路轉車站目擊其身影。人員隨後於The Carmel對開路段尋獲81歲姓朱女事主，該處距離帝濤灣約1公里。朱婦幸無受傷，由警員送返安全位置。

直播｜葵涌邨對開地盤冧天秤插山坡 一人現場死 有車輛被石擊中

葵涌有地盤塌天秤。今日（19日）下午約4時27分，葵涌邨碧葵樓對開一個建築地盤，有一個天秤吊臂倒塌，驚動多人報案，據報有客貨車被碎石擊中。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，亦有建築物料飛落馬路，一片狼藉。

據了解，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。傍晚6時許，死者遺體被移走。

宏福苑首日聽證會重點 房屋局查棚網先「通傳」 何偉豪31樓墮樓

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃開案陳詞指初步審視證據後認為，「當日幾乎全部保障生命的消防設施全因人為因素徹底失效」，除揭露火災涉5大問題，包括棚網不阻燃、工地吸煙等外，杜淦堃指火災蔓延及有巨大傷亡，就現證據來看是多項因素重疊的後果。至於37歲殉職消防員何偉豪，當時原被派往宏昌閣但最後到了宏泰閣，最終被困宏泰閣，疑在31樓破窗逃生時墮樓。宏福苑獨立委員會聽證會首日重點一覽。

宏福苑聽證會3月19日首場重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果

新型撞車碰瓷黨｜警再拘16人揭露4大手法 至今430宗個案涉款過億

就新型撞車碰瓷黨，警方再拘捕16人，令案件被捕人數增至20人。警方今午（19日）交代案情時指，至今收到430宗個案，涉款高達1億零600萬元，昨日（18日）再拘捕11男5女，全為同一間律師行人員，並揭露4大手法，包括偽造入息證明、訛稱受傷拿取病假失收入、串通醫生開醫生紙及偽造單據，以誇大索償金額。

據了解，最大一宗案件涉及高達800萬元索償額，而涉同一律師行最高一宗為120多萬元。另外，是次拘捕行動涉及11宗索償個案，金額約20萬至80萬元。

消息：口罩商涉騙600萬百分百擔保貸款 董事潘焯鴻夫婦等6人被捕

一間外科口罩製造商涉嫌在新冠疫情期間，涉嫌在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時，提交虛假資料。警方昨日（18日）於九龍城、荃灣、葵涌、尖沙咀及機場拘捕6男女，涉嫌「串謀詐騙」。據了解，警方調查顯示，被捕6人涉嫌於2021年4月至6月申請貸款期間，提交虛假的銷售額及誇大的薪金紀錄，以符合貸款申請資格，詐騙銀行600萬元，然後將款項轉入自己私人戶口。案件交由西九龍總區重案組第5A隊跟進。

消息指，涉案製造商為諾翹 Lockill，被捕6人包括涉案公司董事夫婦及4名員工。被捕的董事夫婦為56歲中科監察主席潘焯鴻及其54歲朱姓妻子，目前仍在警署接受調查，其餘4名被捕員工分別1男3女，年齡介乎31至53歲。

卡塔爾拉斯拉凡工業城遭伊朗導彈攻擊 沙特阿聯酋能源設施亦受襲

卡塔爾能源公司（QatarEnergy）3月18日（周三）稱，卡塔爾工業城拉斯拉凡（Ras Laffan）因伊朗導彈襲擊而起火，暫無人員傷亡報告。此外，沙特阿拉伯同日表示，該國已攔截並摧毀4枚射向首都利雅得的彈道導彈，並挫敗一起針對該國東部天然氣設施的無人機襲擊企圖。阿聯酋哈布山（Habshan）天然氣設施和巴布油田亦受襲。

鮑威爾：中東局勢對經濟影響未明確 將留任聯儲局至刑事調查結束

美國聯儲局周三（3月18日）一如預期維持利率不變。在議息結果公布後，主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者稱，通脹進展不如預期，聯儲局將密切關注各項風險。他又表示，中東局勢發展的影響尚不明朗，能源價格上漲將推高整體通脹，對消費及就業造成一定下行壓力，但目前尚未能確定實際影響。不過，議息會議曾討論下一步加息的可能性。