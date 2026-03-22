今日新聞8分鐘｜P牌平治撞隧道路壆　司機逃逸｜ 7小狗疑逃亡回家

旺角米線舖疑遭爆竊 後門打開失1800元財物 警追緝雨褸男

今日（22日）上午8時56分，警方接獲職員報案，指旺角豉油街88號一間米線舖懷疑遭爆竊，內有搜掠痕跡。現場消息指，職員返舖開門時發現後門閘門被人打開，但沒有撬門的痕跡，於是報警求助。

葉劉粉絲會｜問答環節自曝跟年輕人貼地學拍片 新學潮語「綠茶」

【ComplexCon2026】全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館開舉行，前立法會議員葉劉淑儀獲邀下午到會場辦粉絲見面會，吸引逾百人出席。在問答環節中，有粉絲問她如何緊隨潮流，葉劉淑儀表示，主要是喜歡跟年輕人玩在一起，同時學到很多潮流的用語，「譬如最近我先知咩叫綠茶，現實生活都有啲綠茶。」

全民造星「靚仔醫生」蘇浚祈網上晒急症室救病人相片 醫管局跟進

一名隸屬九龍西醫院聯網的急症室醫生，近日在個人社交平台instagram限時動態發布一張在急症室的急救房內，在為病人電擊搶救的照片，並寫着「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術）全部入晒來睇我電人」。有關發文隨後被人截圖並在網上傳開，引來多人質疑相關行為涉有違醫生專業操守。消息傳開後，該醫生迅速刪除帖文，一度將帳戶由公開轉為私人閱覽。翻查涉事醫生的用戶名稱，他曾參加ViuTV選秀真人騷《全民造星III》，名叫蘇浚祈（Jensen），外號「靚仔醫生」。

醫管局今日（21日）回應指，九龍西醫院聯網非常重視保障病人私隱，強調絕不容許員工，以任何形式泄露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，若發現有員工違反規定，將根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

有片︱P牌平治私家車撞隧道路壆司機逃逸 拍片者：呢度唔畀泊車

今日（21日）網上流傳一段影片，一部掛上P牌平治私家車撞向隧道路壆，私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃破裂，前後座安全氣袋均彈出，車輛疑漏油，左邊車門打開，但司機不知所蹤。拍片車不禁驚呼：「人呢？呢度唔畀泊車喎！」影片引起網民熱論，有網民質疑涉事私家車是否毒品快餐車、又指：「飲醉酒？」、「隧道有晒cam 走得甩？」

有片｜現實版「汪汪隊大逃亡」：7隻疑被偷小狗結伴跨越17公里回家

近日，有網民發佈一則「偶遇7隻狗」的影片引發關注。網絡瘋傳指，7隻狗是「鄰居」，被偷走後中途集體逃脫，結伴跋涉17公里成功返家。

英航香港飛倫敦航班一乘客身亡 機長拒折返 遺體放機尾傳惡臭

英國《太陽報》（The Sun）3月20日報道，英航（British Airways）一架由香港飛往倫敦希斯路機場（Heathrow）的航班日前有一名60多歲的女乘客在起飛後不久離世，但機長決定不會折返，機組人員則安排遺體放在機尾位置。有乘客投訴，航班臨近降落時傳出惡臭。

伊朗襲以色列南部包括一核重鎮 導彈如隕石半空急墜撞建築｜有片

美國、以色列與伊朗之間的衝突持續，德黑蘭方面3月21日發射導彈襲擊以方南部城市迪莫納（Dimona）及阿拉德（Arad），造成逾100人傷，其中前者是以色列其中一處重要敏感核設施的所在地。

內地製保健品香港包裝即成美國貨 出廠價¥20售價¥899

內媒《紅星新聞》暗訪保健品生產廠家，發現有國產普通保健品半成品通過到香港包裝，再由「貨代」協助辦理一套「進口手續」申報進入內地保稅倉，最後搖身一變成了美國貨，有保健品出廠價不超20元（人民幣，下同），但售價高達899元。