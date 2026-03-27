今日新聞8分鐘｜男子闖九龍塘站路軌觸電｜長沙灣站女生疑遭偷拍

沙田小瀝源路3車相撞 涉及巴士及小巴 8人受傷

今日（27日）中午約12時半，沙田小瀝源路近帝堡城對開發生3車相撞，涉及巴士、小巴及Tesla私家車，釀成8人受輕傷，包括小巴81歲姓趙男司機，及1男5女小巴乘客（14至78歲）。救援人員接報到場，大型救護車亦奉召到場，全部傷者被送往威爾斯親王醫院治理。

發利大廈掃黃｜動員百警放蛇拘128人 包括未成年少女及跨性別者

油尖警區派出近100名警員，今午（26日）聯同入境處展開代號「烽火」聯合行動，於尖沙咀加拿分道33號發利大廈，期間曾有一袋垃圾由2樓一單位被擲下，險擊中一名交通警。

警方晚上交代詳情時指，派員以喬裝方式拘捕128人（15至44歲），包括未成年少女及跨性別人士。據了解，警方在大廈內破獲近過百個單位，發現性工作者大多來自東南亞及內地，包括哈薩克、俄羅斯、中國、老撾、泰國及越南；調查顯示，每次性服務價錢大約數百至千元不等。

東鐵九龍塘站男子開列車車尾駕駛室出口入路軌 觸電重創送院

港鐵東鐵綫有人進入路軌，觸電重創。今日（27日）下午4時許，一架東鐵綫列車，由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。警方表示，下午4時49分接報，指案發位置在東鐵綫九龍塘站至大圍站之間，據悉下午5時許，人員在隧道內尋獲涉案男子，他疑觸電受傷重創；傍晚6時半，由救援人員移離現場，送往伊利沙伯醫院。

女生疑遭偷拍裙底 多人合力擒犯 事主哭罵：鬆開手畀我影你個樣

長沙灣發生懷疑偷拍裙底風化案。一名男子在長沙灣港鐵站近出口位置，懷疑以手提電話偷拍一名女學生裙底，其父親揭發事件並高呼「偷拍」，引來多名途人合力協助擒獲疑犯，將其制服在地上並交予警員處理。被偷拍的女學生情緒激動，向用手遮樣的疑犯哭罵：「鬆開手，畀我影你個樣！」

深水埗男子持刀遊走 途人零反應 警拘一男涉藏攻擊性武器

有網民在社交平台Threads上載一條影片，指昨日（27日）晚上驚見一名男子手持利刀在深水埗鴨寮街行逛，於是報警求助，並提醒「大家出街都要小心啲注意周圍」。警方回覆《香港01》查詢指，人員接報到場後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕該名38歲男子。

宏福苑｜4.20至5.4 七廈居民可分批上樓執拾 最多逗留3小時

大埔宏福苑火災發生至今滿四個月，屋苑未解封，四個月來只有無受波及的宏志閣居民去年12月初曾獲准上樓收拾1.5小時。領導「緊急支援及募捐工作組」的政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今午（27日）公布，除宏志閣以外，七座大廈居民可於4月20日至5月4日，分批上樓執拾個人物品， 居民最多逗留3小時。

東京池袋持刀殺人 日警指疑兇是女死者前男友 去年跟蹤對方被捕

3月26日晚上，一名男子在日本東京池袋陽光城（Sunshine City）寶可夢中心刺死一名女員工，隨後自殺身亡。日本警方初步調查指，該名男子是死者的前男友，2025年12月曾因跟蹤和騷擾女死者被捕，後來被釋放。

「阿特拉斯」無人機蜂群作戰系統首亮相 單人可操控96架

3月25日，央視新聞首次全流程展示了國產「阿特拉斯」無人機機蜂群作戰系統。據了解，該作戰系統由蜂群2號陸戰車、指控車、保障車共同構成，可3秒一架密集發射，單人操控96架無人機，依託集群算法實現自主偵察、協同編隊、智能避撞與精準打擊，功能模塊化搭配，展現高度智能化集群作戰能力。