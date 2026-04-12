給十九歲的我｜發行商高先：將不會參展　深感遺憾並保留法律權利

具爭議的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》參展意大利遠東電影節，再掀風波。負責發行的高先電影（GoldenScene）最新宣布，已決定不會安排電影參展。高先又表示，對此深感遺憾，並保留一切法律權利，以維護公司聲譽及權益。



《給十九歲的我》電影海報。

上映時，有份參與演出的女學生跟導演張婉婷（右二）返到母校宣傳。（資料圖片）

《給十九歲的我》原定會在意大利遠東電影節期間進行特別放映。（遠東電影節官方網頁截圖）

原定月底赴意參展 兩主角先後向媒體表達不滿

遠東電影節是歐洲最大規模的亞洲電影節，今年將於4月24日至5月2日，在意大利烏甸尼（Udine）舉行，根據電影節公布的片單，《給十九歲的我》以特別放映類別，入圍電影節「非競賽單元」，會在電影節公映。導演張婉婷、執行導演郭偉倫等6位團隊成員原定會出席電影節。張婉婷早前向《香港01》稱「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚」，指需時了解，隨後便無回應。

其後，事件的主角阿聆、向《Wave. 流行文化誌》表示，曾詢問自己在片中的部分是否已剪走，惟校方未有回應，重申不同意電影以任何形式公映。另一位主角阿佘亦向該媒體表示，日前看新聞報道才知《給》正式參展，對此感到「嬲及無奈」。

其後，電影節網站下架了《給》的預告。據《香港01》當時了解，發行人方面正處理「阿佘」問題，未取消參展。而參展的版本已重新剪輯，裁走阿聆的部份。

英華女學校上周四（9日）在學校官網發聲明。(網頁截圖)

高先電影（ GoldenScene）有限公司同晚發聲明。

英華女學校稱未授權 發行商、製作團隊即晚反駁

到上周四（9日），英華女學校在學校官網發聲明表示，在未得主要參與拍攝者一致同意之前，並不會同意以任何形式放映《給》，校方並未授權《給》於意大利遠東電影節放映。

但負責發行的高先電影當晚隨即發聲明回應，指根據發行合約，校方授權公司作為國際發行並安排電影參與國際影展，又指校方在聲明的說法與事實不符。高先稱已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護公司的聲譽和權益。

《給十九歲的我》團隊聲明全文

《給十九歲的我》團隊聲明全文

《給十九歲的我》團隊聲明全文

張婉婷：無法接受學校「公然講大話」

張婉婷與製作團隊同晚亦發聲明稱，對事件的新發展感到非常難過和遺憾，指今年初開始已與學校商討，安排《給》參展。校長沒有提出反對，曾更著她們預備參加影展的預算，又表示校方曾就參展與各參與拍攝的舊生商討，除了阿聆沒有回覆，其餘都表示同意。聲明又指英華女學校藉聲明事件割蓆，令團隊非常震驚，「學校公然對社會講大話，我實在無法接受，不能容忍。」