宏福苑火超搜救策略應付範圍　大埔消防局長：縱橫向也蔓延快少見

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第11場，大埔消防局局長張樂恒作供指今次宏福苑大火是史無前例，火勢很少在縱向、橫向都蔓燃得這麼快，超出搜救策略能應付範圍。張樂恒又指，一般會預期大廈設計有耐火能力，但「似乎做唔到應有情況，或有其他原因令火勢速度蔓延得好快。」



2025年11月26日，大埔宏福苑下午發生大火，消防行動至晚上，火勢仍持續。（資料圖片／夏家朗攝）

2026年4月13日，大埔宏福苑大火獨立委員會第11場聽證會，大埔消防局局長張樂恒（右）出席作供。（翁鈺輝攝）

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張樂恒形容是史無前例大火 消防處事後作很多檢討

宏福苑大火當日張樂恒下午3時19分到達現場，取代同局的高級消防隊長許健安成為現場指揮官。作供時被問到作為前線工作人員，認為今次大火有何改善空間。張表示，裝備方面，消防處的裝備是世界頂尖級數。行動策略方面，今次事件是史無前例的大火，火勢在縱向、橫向都蔓延得這麼快是好少見。他又指，救援策略有減慢火勢蔓延速度，但火勢仍超出搜救策略能應付的範圍，處方事後作很多檢討。

2026年4月13日，大埔宏福苑大火獨立委員會第11場聽證會，大埔消防局局長張樂恒出席作供。（夏家朗攝）

張樂恒指，今次宏福苑大火是史無前例，火勢很少在縱向、橫向都蔓燃得這麼快，已超出搜救策略能應付的範圍。（資料圖片／林振華攝）

為何不擲水彈？張樂恒稱派直升機會引致不確定因素

被問到消防雲梯不夠高、為何不投擲水彈？張指，投擲水彈絕對會幫到救援，但根據過往經驗，直升機到場，會產生氣壓，引致不確定因素，包括蔓延速度，因不知道氣流吹到邊到，甚至不知火勢會否蔓延至宏志閣。功效方面，今次火是緃向及橫向，蔓至單位內也被燒著，如擲水彈，不能撲滅單位火勢，危機可能更大。

當日下午3時34分，即升至三級火32分鐘後，消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊將火警升為四級火。被問如及早升至四級火，對於控制火勢有幫助？張指，在仍是一級火時，因收到求助個案及得知消防裝置被關閉，已加派了消防車到場，救火規模實際上已接近三級火。他稱，事後所知，當日下午大約3時20分，消防處處長指揮室已一口氣指派10隊，即20輛消防車、近100人到場。

宏福苑大火獨立委員會成員歐陽伯權。（資料圖片／黃寶瑩攝）

獨立委員會成員歐陽伯權關注如何決定疏散市民，張指消防對此有既定程序，收到求助個案時會出動搜救隊，到大廈頂層打開天台門疏散濃煙，並最頂兩層搜救。同時有不同隊伍到救助個案單位協助市民。

不過，他指上述程序一般適用於一、兩個單位起火，又稱如火場有有效阻隔，可減緩蔓延速度。他重申，今次宏福苑火災已超出搜救策略可應付的範圍。

宏福苑大火獨立委員會成員陳健波。（資料圖片／黃寶瑩攝）

預期大廈有耐火能力 張樂恒：但似乎（宏福苑）做唔到應有情況

獨立委員會成員陳健波問到，為何不加派喉管向大廈射水。張回應指，已調派足夠水柱做援救，「開多十條喉得唔得？唔敢講有無實質效用，但現場水柱係足夠」。他又指，在事前的滅火策略上，會預期大廈設計有耐火能力，在消防到場前不會出現災難式規模，「但似乎耐火能力上，做唔到應有情況，或有其他原因令火勢速度蔓延得很快。」

陳健波又提到，不少成功逃生居民是搭電梯離開，但不少人在後樓梯、單位內離世，問到消防處有否檢討。張回應指，張指，一般建議是如能逃走，最應留意濃煙，離開單位後經最近樓梯離開。如樓梯有煙應返回單位，用濕毛巾楔好的門罅隙，並致電消防求救。一般火警下，不建議坐升降機。

陳健波再問到，高層住戶應否走上天台或前往防火層，張樂恒重申，若見到後樓梯有濃煙，應馬上返回屋內和向消防求救，又稱即使經過今次大火，建議亦無改變。

置邦興業有限公司代表大律師何卓衡則問到，當日有否接觸置邦工程主任林文欣。張回應指，當時無物管接觸他，他亦無找物管公司。他又認為當下無迫切需要，稱火勢很嚴重，要焦中精力處理火勢。

2026年4月13日，大埔宏福苑大火獨立委員會第11場聽證會，大埔消防局局長張樂恒（中）出席作供。（夏家朗攝）

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