今日新聞8分鐘｜何偉豪入火場 原來無人知｜怪婦凌晨偷衣包

宏福苑｜何偉豪進大廈沒紀錄 消防指揮官：對他被困何方毫無頭緒

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第11場，火警當日首批到場的指揮官、大埔消防局高級消防隊長許健安作供，承認宏福苑以棚網圍封後難以辨認座數。他指令殉職消防員何偉豪到最先起火的宏昌閣搜救，其後經無線電收到有被困30樓的同僚求助，對對方身處何方「毫無頭緒」，亦不知其身份，僅憑宏昌閣火勢最大派出緊急應變隊。不過，何偉豪因協助輪椅居民延誤到大廈搜救，錯誤進入宏泰閣。

許健安確認，何偉豪是當時唯一一人進入火場。當時火場尚未設立「入口指揮主任」，消防員仍在大廈外圍滅火，尚未進入大廈。因此，現場沒有記錄何偉豪曾進入火場。

宏福苑聽證會4.13｜沒警報失效下逃生預案 何偉豪入了火場無人知

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第十一場，首批到場消防之一的消防處大埔消防局高級消防隊長許健安作供時同意消防處在一旦消防系統失效時無明確預案如何通知居民疏散，至於殉職消防隊目何偉豪，許健安稱緊急應變隊負責拯救何偉豪，但無法進入火場，而許同意對何偉豪被困哪裡毫無頭緒。大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，即時更新。

城巴司機猝逝｜遺孀獨力撫養兒子 積蓄料兩個月見底：唔知點生活

上周六（11日），一名42歲姓王車長駕駛城巴沿東涌松仁路行駛期間突然暈倒，失控鏟上行人路，送院後不治。死者遺孀今早（13日）在工權會人員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍。王太受訪時悲痛表示，與丈夫相識逾20載，一家三口早幾年終於獲派公屋，以為從此苦盡甘來；豈料突逢巨變，美夢瞬間粉碎。家庭頓失唯一經濟支柱，孤兒寡母陷入徬徨，「忽然間佢走咗，我哋其實就唔知點樣生活」，她坦言家中積蓄估計僅能支撐多一至兩個月。她續指兒子得悉父親死訊後十分傷心，「佢食飯又喺度喊，沖涼又喺度喊，一直要睇住爸爸張相」。

尖沙咀滙豐男子圖存10萬人民幣「練功券」偽鈔 警拘49歲男

今日（13日）上午10時13分，警方接獲尖沙咀彌敦道82-84號滙豐銀行職員報案，指懷疑一名男子企圖將大量偽鈔存入銀行。警員隨後進入銀行調查，發現該名男子試圖將10萬元人民幣「練功券」 存入銀行，遂以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕該名姓余（49歲）男子，他現正被扣留調查。

現場可見，一名穿西裝的男子蒙黑色頭套，被帶上警車；另一名女子亦披上毛布，被帶上警車協助調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。據了解，該批懷疑偽鈔，全為面值100元人民幣的練功券。

羅湖站大混戰·有片｜眼神問題爆毆鬥 爆粗按地壓頸 6人被捕

港鐵羅湖站周六（11日）發生打鬥案，6人涉在公眾地方打鬥被捕。網上流傳一段影片，可見至少6名男子在站內激烈扭打，其中兩男扭作一團摔倒在地，其中一人跨坐在對方身上進行壓制，多次揮拳施襲，更曾用手踭壓住其頸部；其他人多次試圖起腳踢或用手拉扯施襲，其間不時有人以粗言穢語辱罵。

現場有2名女子大聲尖叫，並合力試圖拉開正在施暴的男子，不斷呼喊「唔好打啦」。 打鬥過程中，多名途人圍觀及拿手機拍攝，亦見有港鐵職員在旁觀察情況。儘管2女拼命拉扯，但眾人仍不肯罷休，場面非常混亂。

有片｜清明節翌日凌晨 怪婦紙紮舖外徘徊6小時 偷逾10個衣包

清明節翌日凌晨（4月6日），長沙灣一間紙紮舖出現古怪一幕。網上流傳多段閉路影片，可見一名黑長髮的中年女子，由凌晨0時至清晨6時，在長沙灣青山公路289號地舖一間已打烊的紙紮店外徘徊，其間偷走掛在店外的「衣包」。據店員指，該女子在6小時間多次以「螞蟻搬家」式偷去衣包，亦不解其怪異行為，懷疑有人精神異常。

姜濤伸手取帽撞欄 認不小心駕駛罰1000元 另未掛P牌罰600元

MIRROR成員姜濤涉於去年11月凌晨時份，在港島堅道不小心駕駛，令車輛撞上路邊的護欄。他被票控不小心駕駛等3罪，案件今(13日)在東區裁判法院提堂。姜濤未有到庭，其代表律師代他承認不小心駕駛傳票。案情指，姜在意外後告知警員，因駕駛時用伸左手向後取帽，因此發生意外。主任裁判官張志偉接納姜濤因一時失誤而不小心駕駛，判處罰款1000元。

姜另涉去年12月未有掛上「P牌」及紅燈未停車等兩傳票，他早前已透過書面處理，每傳票各罰600元，合共罰1200元。

美中央司令部：13日開始 封鎖所有進出伊朗港口海上交通

美國中央司令部 (CENTCOM) 於4月12日公布，根據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的公告，美軍將於美東時間4月13日上午10點（北京時間13日晚上10時）開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。特朗普同日稍早時間表示，鑒於伊朗在核計劃這一關鍵問題上拒絕讓步，美國海軍將封鎖霍爾木茲海峽。