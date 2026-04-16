今日新聞8分鐘｜美容師趁做Facial偷信用卡｜Tesla U Turn釀3傷

宏福苑｜視像通話目擊家人倒下 遺屬：若政府回應居民或可免大火

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，除了再有宏福苑居民以事實證人身份作供外，兩間宏福苑外牆維修外判商亦會作供。宏泰閣居民李俊豪的家人連外傭共四人在大火中喪生，他作供憶述，大火當日由下午4時起，全家曾8次報警求助，但都未能獲救，最終只能在視像通話中看着哥哥在家中倒下，通話直至母親手機無電而中斷。

李俊豪亦指，大維修期間，曾向承辦商宏業投訴有工人在籃球場吸煙。去年兩次10號颱風過後，有居民反映棚網受損，宏業換上新網後，曾向其母聲稱有合規格的證書。

李俊豪居於宏福苑40年，對他而言是「刻骨銘心的時代紀錄」，若政府部門有聆聽及回應居民訴求，可能避免到大火發生，四位家人不會喪生，對此感到「憤怒、痛、唔甘心」，希望聽證會能代他們發聲，「還佢哋一個公道」。獨立委員會主席陸啟康哽咽回應指，聽得出對方的無奈與痛苦，委員會會盡全力找出真相，不少旁聽人士亦落淚。

宏福苑聽證會4.16｜遺屬為逝者發聲 居民指黃碧嬌帶黨羽影響投票

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第十三場聽證會，除了再有宏福苑居民以事實證人身份作供外，兩間宏福苑外牆維修外判商、即港鵬工程公司及明旺維修工程公司的負責人亦會作證。

宏福苑4月16日第十三場聽證會重點：

．宏泰閣居民李俊豪一屋四人罹難冀有生之年為亡者討公道

．陸啟康哽咽回應李俊豪會盡力搵出真相

．宏泰閣居民馮堯痛失母親，曾向管理處反映防火門有雜物但未有跟進

．馮堯引述母親指業主大會與會者「好多唔識」

．馮堯指控黃碧嬌影響居民，表決大維修時四處爭取授權票

．外牆維修工程商港鵬工程公司負責人吳培坤指安全課僅上了數分鐘

．宏福苑逝者遺屬李國鴻作供指宏業反對分階段大維修，也前法團主席鄧國權「想快啲」

荃灣路客貨車撞私家車 大塞車現車龍 網民：返九龍遲晒到

今日（16日）上午7時50分，警方接報，荃灣路近葵順工業中心對開，一輛客貨車與私家車相撞。網上圖片可見，客貨車撞私家車車尾，客貨車車尾亦凹陷損毀，交通警員到場調查。根據Google map路況圖，現場交通擠塞的範圍長達6.5公里，車龍龍尾已到青朗公路。

美容師趁顧客做Facial偷信用卡 交同黨購物套現 6人被捕涉19案

一名39歲美容院美容師，趁顧客接受美容療程期間，偷去其銀包內的信用卡，然後交予接應同黨，購買貴重物品後再轉售套現。警方於過去兩日搗破此犯罪集團，拘捕4男2女，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產，相信涉及41萬元。

屯門青山公路Tesla突U-turn 鄰線私家車直撞釀3傷

屯門今日（15日）發生驚險交通意外。網上流傳車cam片段顯示，早上9時38分，一輛黑色Tesla私家車沿青山公路青山灣段而行，駛至屋苑「帝御嵐天」對開時，突然從左線「大U-turn」。其間，Cam主駕私家車沿右線直行，赫見Tesla轉向，急忙扭軚響咹亦於事無補，最終攔腰直撞Tesla，繼而雙雙停在對面線。

警方表示，意外中有3人受傷，當中包括Tesla私家車41歲姓何男司機，他心口不適；另一私家車上兩名男子，35歲姓蘇男子及45歲姓黃男子，則頸胸痛。3人均清醒送往屯門醫院治理。

元朗私家車泊街無鎖門 賊仔開門偷電話 挾贓飛奔逃走

元朗有私家車忘了鎖門，遭賊人偷走手機等財物。今日（15日）上午近11時，一名男司機將私家車停泊在鳳悠北街5號對開，然後落車到附近店舖買東西，其間忘記鎖車。詎料他前腳剛走，後腳便遭鼠竊狗盜偷走車內財物。一名賊人趁機偷走在副駕駛座的一部約值7,000元手提電話及500元現金。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

美國軍人殺妻後疑潛逃香港 FBI：已在海外成功逮捕並押送美國

美國38歲男子David Varela涉嫌殺害妻子Lina Guerra，調查人員早前發現他於2月5日左右乘坐飛機前往香港。美國聯邦調查局（FBI）4月15日公布最新消息，稱已成功在美國海外逮捕他，並將他押解到美國。

日本11歲男童死亡案 繼父承認謀殺 日媒：與男童母婚外情結緣

日本京都府11歲男童安達結希3月23日返學途中失蹤，其屍體於4月13日在京都府南丹市的森林被發現。《日本放送協會》（NHK）引述消息人士報道，因涉嫌棄屍而被捕的繼父安達優季（37歲）已承認殺害安達結希。而據《週刊文春》的報道，安達優季原本有一位大他16歲的妻子，在工廠上班時結識男童的母親。兩人其後發展婚外情，安達優季最後選擇與妻子離婚，與安達結希的母親再婚。

貼「自比耶穌」圖惹眾怒 特朗普刪文後再貼耶穌擁抱AI照

近日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因發布將自己描繪成基督耶穌的照片而遭到外界猛烈抨擊。他於4月15日再次分享一張AI生成的基督耶穌擁抱自己的圖片。