今日新聞8分鐘｜16歲首開工　撞車入舖｜街頭2男打架　休班警被捕

宏福苑上樓｜宏仁閣長者獨自早3日到場了解：唔返去望一眼唔甘心

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，今日（20日）起至可以分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣。今日的宏福苑，除了宏新閣居民，亦有不少其他樓宇的居民提前到場了解流程。3日後上樓的宏仁閣居民李伯因屆時僅一人上樓，冀提前熟悉流程，避免浪費時間，另有下周執拾的居民特意從屯門過來，冀觀望情況。

宏福苑聽證會4.20重點｜法團委員認難核實授權票 促黃碧嬌等作供

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第十五場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑業主立案法團管理委員會（宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會）委員江祥發作供，他在2025年10月23日、即大火前約一個月曾去信房屋局獨立審查組（ICU）要求調查棚網。

宏福苑聽證會4月20日（第十五場）重點：

．宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。

．江祥發指曾見到區議員黃碧嬌帶隊出席業主大會，團隊取走業主的選票，報警後黃稱是一場誤會。

．江祥發指曾提出分期展開工程被拒。

．江祥發指法團知悉維修水缸，但不知停消防系統。

．江祥發希望黃碧嬌、鄧國權等重要持份者出席聽證會幫忙完整大火拼圖。

將軍澳持刀．內情｜16歲仔持膠刀扮遊戲角色玩捉伊人 警口頭警告

網上流傳一段影片，可見一名身穿黑衫黑褲、頭戴裝有攝像鏡頭頭盔的男子，手持刀具利器在將軍澳南公園內奔跑，穿梭人群之中，更與一名女子及幼童擦身而過，引起網民關注，認為有關行徑嚇人，「好恐怖，咁樣嚇D（啲）途人」。

事件內情曝光，消息指，警方留意到網片後主動調查，最後鎖定該名男子於怡明邨籃球場出現，最後揭發一名16歲少年配戴頭盔和持膠刀待道具，喬裝遊戲角色與朋友玩捉迷藏，相信並無攻擊性或意圖傷人，相信一場誤會，已作出口頭警告。

西貢16歲仔首日車房開工 揸Tesla撞七人車入地產舖 涉3罪被捕

今日（20日）上午10時37分，西貢鹿尾村路大元帥廟對開發生交通意外。一名16歲少年「揸大膽車」踩錯油門直撼一輛七人車，七人車受衝擊直撞地產舖牆壁，再剷入舖內，導致一名女職員夾腳受傷被困。消防接報到場將她救出，傷者由救護車送往將軍澳醫院治理。警方經調查後拘捕一名16歲少年，他涉嫌偷車、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。

銅鑼灣2男司機互毆倒地披血 甩眼鏡甩拖鞋 1人電筒狂扑

銅鑼灣發生打架案。今日（19日）中午12時許，兩名私家車男司機疑因駕駛態度問題，在駱克道銅鑼灣二期對開大打出手，其中一人更潑水及持電筒狂扑對方，混亂間分別甩拖鞋甩眼鏡，驚動途人報案，最終兩敗俱傷被捕，事後警方封鎖現場調查涉事私家車及粵港牌七人車。

網上片段可見，兩男扭打至變滾地葫蘆，長髮露肩女伴制止亦告倒地，其後途人協助制止。其中一名涉案男子左後腦披血，另一人則一度坐於地上；片中亦有一名黑衣男向他們喝令：「抬高手唔好郁呀下！企嗰邊！」

旺角75歲翁被女子兜搭上樓 遭搶走$5萬金頸鏈 驚惶失措久未平復

旺角發生搶劫案。今日（19日）晚上近7時，警方接獲一名75歲男子報案，指於花園街138號附近一大廈樓上位置，遭一名女子搶去價值約5萬元的金頸鏈，對方得手後逃之夭夭。

現場消息指，事主於花園街被兜搭登上附近某座大廈，隨後遭女子搶掠。事主事後驚魂未定，情緒久未平復，久久未能交代事發經過；警方正調查事件及追緝女賊歸案，案件列作「搶掠」交由旺角刑事調查隊第七隊跟進。

旺角亞皆老街九巴停燈 尾隨的士突溜前撞尾 七旬司機被揭醉駕

旺角發生涉及的士酒駕的交通意外。今日（19日）下午約5時31分，一輛九巴駛至亞皆老街32號近先達廣場對面時，因應交通燈號停下，尾隨一輛的士懷疑溜前撞上。

姓林（72歲）的士男司機臉傷，被送往廣華醫院治理；他當時身有酒氣，最終未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，正被扣留調查；姓吳（39歲）巴士女車長則無受傷。現場圖片可見，涉事的士車頭及九巴車尾，均有輕微損毀。

美指伊朗貨船圖突破封鎖遭開火扣押 伊朗稱攻擊美軍艦回應

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月19日表示，一艘伊朗船隻當日試圖突破美國對伊朗港口的海上封鎖，遭到美軍艦艇開火及扣押。他重申，美方提出了一項非常公平合理的協議，希望對方接受，否則伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑將都被摧毀，美國不會再當好好先生。美國中央司令部（CENTCOM）其後確認，攔截了該艘貨船，並發布相關畫面。

伊朗最高聯合軍事指揮部：美國向伊朗商船開火違反停火協議，伊朗將很快就此宗「海上武裝搶劫」回應和報復，伊朗軍隊已用無人機攻擊了一些美國軍艦。 伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）則稱，革命衛隊海軍部隊及時到場，並迅速響應支援伊朗船隻，美軍被迫撤退並逃離該地區。

菲男童Cosplay《龍珠》菲利變災難 父母用油漆上色才發現難洗掉

菲律賓一名男童參加Cosplay變裝派對時，扮成《龍珠》人氣反派「菲利」（又稱「弗利沙」），外型相當吸睛。不過，父母替他使用乳膠漆上色，原以為容易清洗，卻在活動後發現顏料難以去除，相關影片曝光後在網絡上迅速爆紅，也引發安全討論。