今日新聞8分鐘｜一日兩宗過路女遭撞斃｜髮廊員工玩火整蠱同事

宏福苑上樓｜伯伯撐拐杖也要回18樓的家：自己屋企、燒晒都要上去

大埔宏福苑居民上樓執拾今日（21日）來到第二日，宏新閣中層住戶可上樓。早上8時15分起已有居民在大埔墟站乘搭穿梭巴士。撐著拐杖、住18樓的柯伯伯表示，「練唔切體能」，但因是屋企，一定要上去：「揸住拐杖慢慢篤上去。」他亦找來了較年輕的朋友協助搬運。

春秧街大廈外牆甩石屎 直擊太陽傘險傷3翁 街坊：無開遮就無命

北角春秧街有大型石屎從天而降，險擊中3名老翁。今日（21日）中午12時14分，警方接獲報案，指春秧街94至96號公利大廈有一塊石屎由高處墮下。目擊者陳先生向《香港01》提供片段及圖片，顯示有大塊石屎墮下，碎片散落一地。

地勤人員被指躺飛機引擎休息：好爽爽咁 機管局澄清正進行維修

網上昨日（20日）下午有人上載兩段短片到社交媒體，可見有數名機場地勤人員，在一架國泰航空客機的引擎前，其中兩人站在引擎外、另一人躺在引擎前沿整流罩上、引擎扇葉前方。發帖寫的文中寫道「好爽爽咁，辛勞嘅工作要小休下」。有不少網民見狀，覺得該名地勤人員正在休息：「嘩！唔重視安全一定炒。」

機場管理局回應傳媒時表示，確認維修人員當時正進行飛機引擎維修工作。有業內人士在機場同業的社交媒體開帖回應事件，指「當時佢只係咁啱用嗰個角度嚟檢查飛機引擎，並唔係喺度瞓覺休息，講真要大熱天時係一個充滿油污嘅地方做嘢已經唔好受，希望各位都尊重每一個令到飛機安全升降嘅維修人員，謝謝！」

髮廊玩噴霧搶火 遮偵測器滅火筒缺年檢 消防檢控交警跟進

網上流傳一段有人在髮型屋內玩火的影片，惹來網民熱議及斥責。銅鑼灣一間日系髮型屋早前在社文平台上載一條影片，一名自稱為該髮型屋CEO的男髮型師在片中明言：「返工返到燒咗間舖」。他在影片中以文字表示：「諗住趁同事噴spray（噴霧）就點火prank（作弄）佢嚇下佢，點知爭啲燒咗間鋪（舖）」，又指自己「完全冇諗過咁大鑊」。該名髮型師與同事，分別一人用噴霧噴向一個假髮，一人用火機點火，造成噴火效果，結果意外令假髮起火，在場者才急忙用滅火筒將火撲熄。

消防處回覆《香港01》查詢表示，接獲涉及該髮型屋的泰於，已於4月17日到場巡查，未發現該店舖有過量儲存危險品；大廈的火警警報系統及消防栓／喉轆系統操作正常。惟處方發現涉事店舖內有火警偵測器被物件遮蓋，及滅火筒未備有效消防年檢證明。故此，消防處已向相關店舖負責人發出「消除火警危險通知書」，並就缺乏年檢事宜提出檢控。有關懷疑縱火行為，則轉交警方跟進。髮型屋的周姓負責人今日向《香港01》記者表示，有關問題正在改正；又稱不想再令事情再進一步發酵，故不再作任何評論。

油塘過路女被貨車撞飛逾10米 昏迷送院亡 倒後鏡遺一縷長髮

油塘茶果嶺道發生致命交通意外。今日（21日）上午8時53分，警方接獲報案指，港鐵油塘站外有貨車撞到一名過路女子，據報她重傷昏迷。救援人員到場，將該名30歲姓李的內地女子送往聯合醫院，惟最終搶救不治。

宏福苑｜勞處認工人吸煙查不到卻「存在」 現例斷正亦「無得告」

大埔宏福苑大火獨立委員會今（21日）舉行第16場聽證會，時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青同意勞工處雖然沒有親眼見到有人吸煙，但不代表無人吸煙，而勞工處雖然多次巡查只見煙頭沒睹有人吸煙，卻在一封向宏業發送的信中附上相關條例，獨立委員會主席陸啟康問林秀青：「因為你相信巡查不到，但在地盤都有存在（工人吸煙）」林秀青回答說：「都存在。」然而，林秀青表示執法必定要跟法例，但現行法例下，即使工人吸煙亦沒違反職安條例。

日本東北7.7級地震｜鏡頭紀錄事發一刻 辦公室猛烈搖晃

4月20日傍晚時分，日本岩手縣對開海域發生7.7級地震，並引發最高80厘米的海嘯。日本政府一度向北海道及東北地區共五個道縣，逾17萬人發出緊急避難指示。氣象廳其後經解除所有海嘯警報及預警，惟警告未來一星期仍然有可能發生強烈餘震。網上傳出事發一刻的畫面，可以看見辦公室內出現猛烈搖晃，而在山形縣的一間拉麵店也感受到強烈的震感。

Apple：庫克將卸任CEO John Ternus於9月起接任

蘋果公司(Apple）4月20日公布，現任行政總裁庫克（Tim Cook）將改任蘋果董事會執行主席（Executive Chairman）；現年51歲的現任硬體工程資深副總裁特努斯（John Ternus），將於2026年9月1日接任行政總裁。此次人事變動已獲得董事會一致批准，是經過深思熟慮作出的決定。