今日新聞8分鐘｜保時捷失控剷起七人車｜上海女穿漢服搭地鐵被拒

宏福苑｜宏仁閣婦偕中風夫淚別家園：噚日成晚發夢就係掘嘢

今日（25日）是大埔宏福苑上樓安排第二輪最後一天，繼續有宏昌閣和宏仁閣的居民上樓。住宏仁閣26樓的陳生陳太與家人同行，夫婦倆在樓下與家園道別，由年輕親友代勞執拾。陳太愁道：「愈臨近執拾愈焦慮，雖然我唔使上樓，尋日成晚發夢就係掘嘢！」在旁的陳生因中風失去活動及說話能力，也不禁潸然淚下。

阿Mo李啟言父親李盛林牧師今日離世 上周嘔吐及發燒入院接受治療

【阿Mo／Mo爸／李盛林】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師自此一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。不過，李盛林近日身體發炎，因嘔吐及發燒需接受治療，牧職神學院今午（25日）近3時公布離世的消息，讚揚他擔任院長期間，致力推動神學教育與牧者培育。

元朗13歲男生被同窗打傷 父指校方冷處理 教局要求學校書面交代

元朗一名13歲初中男生，過去一周在校內疑兩度遭同窗打傷兼用水淋濕書包，其父報警將兒子送院。父親向《香港01》透露，兒子於今年1月底開始，屢遭同學欺凌，已非首次報警；他指控校方一直冷處理，才令兒子再受皮肉之苦，已向教育局投訴。教育局回覆查詢時指，十分關注事件，已要求學校以書面交代事件。

元朗驗車場保時捷連撞2車釀一傷 剷起七人車狂噴白煙

元朗福喜街50號一間檢驗粵港及本地牌車輛的綜合驗車場發生驚險車禍。今日（24日）下午3時57分，一輛私家車在該綜合檢驗中心內，失控撞向其他車輛；一名58歲姓黃男子受傷，由救護車送往博愛醫院治理。

網上片段可見，一輛黑色開篷「波子」保時捷跑車與一輛七人車相撞，跑車疑將七人車剷起，七人車後半車身堆疊在保時捷上面，雙雙被白煙籠罩。七人車駛前重新「落地」後，保時捷繼續衝前，再撞向另一輛粵港牌七人車，車場職員即喝令：「唔好開啊！」保時捷停下後仍狂噴白煙，兩名工作人員爭相跑至車旁開門，可見一名男子後不斷以手掩嘴面。

上海女穿漢服搭地鐵被拒 質問：我們是中國人不是日本人

近日內地社交媒體流傳一段影片，一名身著漢服的女子在上海地鐵安檢口被安保拒絕搭車，有同行女子質問：我們是中國人不是日本人，為什麼不能坐地鐵。事件在網上引發爭議。

菲國女子潛水拍照險遇巨型鯨鯊 網友：足夠講一輩子

霍士新聞4月20日報道，近日菲律賓一名女子在潛入大海拍攝時，意外遇上一條巨型鯨鯊，還與牠「擦肩而過」，所幸最終有驚無險，並未造成受傷。相關的片段其後在網上瘋傳，有網民看後直呼：這畫面「足夠講一輩子」！

前銀行高層涉紅山半島襲妻 解僱後情緒不穩 妻著陪子女突發難

曾任銀行高層的男子，涉在紅山半島單位內襲妻，他否認1項普通襲擊罪。案件今（24日）在東區裁判法院開審。女事主供稱，其夫自去年被公司解僱後，開始情緒不穩和容易暴躁。案發當天，她提及午飯後想去理髮，要求丈夫陪伴子女兩小時，她指其夫情緒突變激動，大罵她是「屋邨妹」，之後更把她推在床上，拳打她的頭約4下，之後又走出房間追著孩子，直至丈夫的母親跪地求他：「唔好再咁樣。」

新紮師兄｜學警體能肥佬二度入學堂終成功 因失敗過更要用盡全力

警察學院今日（25日）舉行結業會操，其中一位畢業生、學警歐陽奕鳴曾因未能通過體適能測試，須離開學堂，未能畢業。當時他感到失落及自我懷疑，但「當差」決心卻從未動搖。

為爭取時間訓練體能，他選擇擔任補習老師，每日在結束教學工作後便投入體能訓練，針對自己的弱項制訂訓練計劃。半年後，他再次投考警隊，第二次進入學堂。今次他最終不但成功完成，更奪得薛富盃、銀笛及警務處處長學業成績優異證書。