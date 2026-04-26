今日新聞8分鐘｜阿婆偷蕉斷正｜男工棚上叼煙　承建商：即時解僱

宏福苑｜上樓悲喜交集 老婦睹43年家燒成灰 幸運戶保全金器感恩

大埔宏福苑大火受災7座大廈的居民，近日陸續獲安排上樓執拾，今日（26日）輪到宏昌閣及宏道閣的居民獲安排上樓。災場內呈現強烈對比，有幸運住戶的單位完好無缺，順利尋回金器與相片；但亦有老婦撐着拐杖回到居住了43年的家，目睹全屋化為炭灰，她不禁哽咽：「燒晒啦……唔會再上囉，都燒哂上去都無用。」女兒只能徒手在廢墟中挖掘僅存的紀念品。

腦癱子案研訊｜涉事醫生否認聽過男嬰抽筋 醫委會代表大律師質疑

醫委會周五（24日）重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，今日（26日）繼續第二日研訊，涉事醫生薛守智出庭作供。研訊主要爭議點仍然在於2009年12月22日（即出事當日）凌晨，當值護士有否向薛守智匯報男嬰的抽搐症狀，以及薛守智首次得悉嬰兒有異常情況後的處理是否妥當。

薛守智作供時強調，當日護士沒有告知他男嬰凌晨3時半曾抽搐，他根據所知的臨床徵狀，診斷男嬰為「濁奶」(即嗆奶)。但醫委會代表大律師質疑其口供說法，並在聆訊中播放一段錄音，顯示在事發後8日，薛與男嬰家長會面時，提及護士曾告知他男嬰懷疑抽搐。他在研訊中解釋，是因當時已知道診斷結果為腦膜炎，才會這樣說。有關研訊至下午暫時結束，押後至6月7日結案陳詞。

阿婆牛池灣街市疑偷蕉斷正！睇檔主CCTV片仍否認：你鍾意報警咪報

任何年紀和身份，都不應該偷竊！牛池灣有菜檔檔主在社交平台公審，指1名熟客婆婆疑在他檔口偷香蕉，並上傳「CCTV（閉路電視）直擊」，當對方再次出現時，他便拿着片段和婆婆對質，對方矢口否認偷竊，更表示「你鍾意報警你咪報囉」。他不滿證據確鑿下，婆婆仍「死口唔認」，怒氣難消遂貼出事發時片段，呼籲對方子女「係你呀媽嘅叫佢以後唔好呀，唔該」。

片段引來網民留言，批評婆婆「幾十歲（人）都為老不尊」、「有圖有真相仲死不認」、「見識到不知廉恥可以到咩程度」。網民又認為老闆不應心軟，支持他報警處理，「年紀大唔通唔使守法咩」、「個個老人家倚老賣老仲成世界」。

西灣河太安樓男工棚上叼煙照瘋傳 承建商：即時解僱永不錄用

政府正大力推動地盤全面禁煙修例。網上流傳照片可見，西灣河太安樓高處棚架上，一名男工正大模廝樣嘴叼香煙工作，身旁工友頭盔貼有棚廠名稱。帖主發文斥：「搭棚都照食煙，問你哋驚唔驚？」不少網民認為工人未汲取宏福苑大火教訓，要求解僱涉事工人。

《香港01》根據太安樓管理處通告上的電話，致電聯絡到承建商「瑋業」的地盤主管陳先生，他表示，今日（25日）接獲該名住戶的投訴後，已「立刻處理」，通知涉事工人即時離開工地，「即時炒、永不錄用」，並向棚架公司罰款；又稱以往無接獲過同類投訴。《香港01》正向勞工處查詢事件。

有片｜山西前村官開鏟車活埋村民被刑拘 因土地問題產生糾紛

近日，有網民拍片稱，山西忻州一位前村支書欲活埋另一位村民，事發時還有警察在場。據內媒《極目新聞》報道， 該名前村支書已被刑事拘留，初步了解雙方是因土地問題產生糾紛。

白宮記者晚宴槍擊案 特朗普發布CCTV畫面 公開疑犯被捕照片

在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）4月25日發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）緊急現場撤離，槍手其後被捕。特朗普在社交網站發布現場影片及疑犯被捕照片。

德女來港光顧牛奶冰室遇巨鼠 食環署已檢控 店方稱盡力聯絡事主

一名德國女旅客日前來香港旅遊，作為環球旅行首站，惟抵達香港「美食天堂」後，第一餐光顧連鎖餐廳「牛奶冰室」卻驚見巨鼠，她稱當時已下單，只能硬着頭皮繼續用餐，她其後將直擊巨鼠影片上載社交平台instagram分享，有關影片在網上熱傳，亦引起本地及外國網民留言和關注。

食環署回應《香港01》指，本月24日已派員巡查，發現事涉事處所的食物室，部份未有保持維修妥善和狀況良好，同時亦有蟲害滋擾的情況，已根據《食物業規例》檢控相關處所的持牌人。

美國白人夫婦誕黑人BB 全因診所擺烏龍 親生父母身份終確認

美國佛州一對白人夫婦，透過試管嬰兒誕下一名寶寶，豈料竟是黑人女嬰，且與兩人毫無血緣關係，而兩人原本的胚胎不知去向，引發爭議。