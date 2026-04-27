海皇國際涉拖糧逾56萬元 兩董事承認違反《僱傭條例》被判罰13萬
撰文：譚曉彤
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逾30年歷史、去年中宣告全線結業的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司涉嫌拖欠10名僱員工資，合共約56萬3千元。兩名董事承認違反《僱傭條例》，今日（27日）在東區裁判法院被罰款13萬2千元。
海皇國際有限公司無合理辯解違反《僱傭條例》的規定，沒有在工資期屆滿後及僱傭合約終止後7天內，向10名僱員支付合共約56萬3千元的工資。兩名董事被勞工處檢控，今日於東區裁判法院承認控罪，被判罰款13萬2千元。
勞工處發言人認為裁決向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，他們有個人責任確保公司遵從《僱傭條例》的規定，在法定期限內發放工資予僱員。發言人又表示勞工處不會容忍違法行為，並會嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的法定權益。
海皇粥店近年多間分店遭入稟追租，其母公司海皇國際有限公司於去年5月7日公布，終止全部業務，而母公司其後亦遭入稟申請清盤。創辦人蕭楚基則在今年1月，在高院被頒令破產。
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