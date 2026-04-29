今日新聞8分鐘｜燒臘舖男賊偷錢「證據不足」｜黃雨的士被困水中

德福迪卡儂縱火｜警牛頭角彩盈邨拉人 41歲男疑犯潛逃兩小時落網

九龍灣德福廣場迪卡儂（DECATHLON），今日（28日）有一名男子用打火機焚燒多件衣服，事後逃去無蹤；一名男職員撲火時受傷送院。

據了解，下午5時許，警方追查至牛頭角彩盈邨盈順樓，拘捕涉案41歲姓黃男疑犯。案件由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進，疑犯正被扣查。消息稱，疑犯有輕度智力問題。

太古城貨車尾板全開行車變「馬路炸彈」 尾隨車狂響咹示警

網上流傳一則影片，一輛密斗貨車在載滿大型貨物下，尾板全開沿太古城道東行往英皇道方向行駛，現場不斷傳出響號聲。目擊者指，「後邊架貨車係咁提佢砵砵砵（呠呠呠）」，惟涉事車輛繼續往上斜方向駛去，未知後續如何。

片段引起網民熱議，紛紛批評涉事貨車為「馬路炸彈」、「如有意外塊尾板害死人」。

黑幫和勝和前坐館白頭仔「上水皇帝」大圍設靈 逾百警力到場戒備

黑幫和勝和前坐館「白頭仔」、綽號「上水皇帝」的李福榮，4月4日病逝，享年71歲，今日（28日）於大圍寶福紀念館設靈，明日（29日）出殯，在和合石火化。李福榮在江湖甚具名氣，除胞弟「白頭福」等家屬外，大批黑道中人包括現任坐館「四眼康」到場；另外，涉721事件「懵良」及前坐館「薯仔」等亦有現身致祭。

有組織罪案及三合會調查科（O記）；新界北總區、新界南總區、大埔警區、沙田警區反三合會行動組及機動部隊等，逾百警力到場戒備，部份警員帶同警犬到場。警方在場設置臨時帳幕及長枱作登記站，登記出席人士資料。據了解，在場發現3名包括涉及欠交罰款在內而被通緝的人士，押上警車帶走。

天眼︱筲箕灣燒臘舖男賊偷錢 警兩查證據不足不起訴 店主感無奈

筲箕灣金華街地下一間燒味舖，2024年3月遭一名男子偷走櫃枱6,500元現金，警方翻查閉路電視記錄，6日後在油麻地砵蘭街以涉嫌「盜竊」拘捕一名葉姓本地男子。事隔兩年，警方再度以證據不足為理由未有起訴任何人，令店主感到無奈。

店主今日在社文平台Threads發文，指早前收到警方通知事件「維持原判」，案件已完成調查，沒有人被起訴。他引述警方解釋，由於疑犯不認罪，加上找不到他犯案時身穿的衣服，所以不能證實此人就是閉路電視拍得的賊人；鑒於香港法律是「寧縱莫枉」，就算檢控疑犯，最終也會因為證據不足而不被定罪。

警方回覆《香港01》查詢時強調，對每宗案件均會嚴肅及認真處理，並會根據案情及證據，作出適當的跟進行動；審視本案及相關證據後，沒有足夠證據對任何人提出起訴。

有片︱黃雨下筲箕灣阿公岩道路陷水浸 的士被困水中司機爬出待救

今日（29日）中午12時14分黃色暴雨期間，筲箕灣阿公岩道近明華大廈出現路陷及水浸，面積約12米乘40米、0.5米深。一輛往柴灣道方向行駛的載客的士被困水中，司機嘗試離開，一度爬高扶著車頂待救。

宏福苑｜40載居民不同感慨 社區變化大 換新環境再出發

大埔宏福苑大火，居民上樓執拾進入第三輪的第一天。接連三天（4月29至5月1日）是宏泰閣及宏建閣居民上樓。有首批搬入宏福苑的宏泰閣居民感慨社區變化，無限懷緬；亦有居民無奈接受，冀盡快收拾「換個新環境」。

財政預算案｜何君堯連續兩年不投票 陳茂波：對我嚟講無關痛癢

立法會今日（4月29日）在不記名投票下，通過新一份財政預算案。曾稱支持預算案的立法會內務委員會副主席何君堯，今年如去年一樣沒有舉手投票。對此，財政司司長陳茂波表示，每個議員都有各自考慮和選擇，而「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」。

查理斯三世訪美調侃特朗普：假如沒有英國 美國還在講法文

正在美國進行國事訪問的英王查理斯三世（King Charles III）4月28日（周二）在白宮國宴上以其人之道還治其人之身，調侃美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），稱假如沒有英國人，美國人現在可能還在講法語。

上海迪士尼好心男子勸阻違規吸煙 慘遭拳打腳踢掌摑狂毆

上海迪士尼樂園驚傳全武行衝突事件，一名白衣男子勸阻另一名黑衣男子，不能在非吸煙區吸煙，卻遭對方暴力攻擊，黑衣男對他拳打腳踢至少5回，大批民眾圍觀嚇傻。