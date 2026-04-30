警司梁嘉文涉與女友收賄100萬　另涉找胞弟頂包　保釋至6.25再訊

警司梁嘉文及其女友，涉從一名餐飲業商人收取賄款100萬元，以披露警方就該商人前妻交通意外調查的內部資料，梁並涉安排其胞弟為該商人的兒子，及梁自己的超速駕駛案「頂包」。警司兄弟等3人，被控意圖妨礙司法公正，及公職人員行為失當等罪，案件今（30日）在西九龍法院提堂。裁判官陳慧敏應控方申請，押後至6月25日再提訊，以候轉介至區域法院的文件。警司、其女友及胞弟分別准以10萬元和5萬元保釋外出，期間不得離港或接觸控方證人，另要交出旅遊證件及到警署報到。



3名被告：梁嘉文、劉慧妍及梁嘉慶，今早在西九龍法院提堂。

3名被告：梁嘉文（52歲，警司）、劉慧妍（42歲）及梁嘉慶（50歲）。梁嘉文被控串謀使公職人員接受利益、公職人員行為失當、作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為以及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為共4罪。

劉慧妍被控1項串謀使公職人員接受利益罪；劉與梁嘉慶再被控1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。

案件編號：WKCC 2013/2026