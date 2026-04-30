今日新聞8分鐘｜警司梁嘉文涉收賄100萬｜七旬婦涉頂包被捕

深圳灣公路大橋車禍 拖頭壓扁 一人被困獲救送院

深圳灣公路大橋發生嚴重交通意外。今午（29日）約3時29分，有兩部貨櫃車在大橋往內地方向橋面相撞。後車拖頭壓扁，30歲姓周男司機腳部被夾，幸仍清醒，由消防救出後，交由救護員送往屯門醫院救治。前車52歲姓賴司機則幸無受傷。

警方經初步調查後相信，賴男的貨櫃車因應前方交通情況停車，周男收掣不及撞到前車。

收工注意｜北角英皇道城巴電車相撞擋電車路 巴士爆車窗玻璃

北角今日（29日）發生車禍。傍晚6時34分，英皇道近糖水道一輛城巴與電車發生相撞，電車司機報稱腰部不適。

網上相片顯示，城巴右邊車身與電車相撞後，停在電車路軌上；巴士車窗碎裂，車廂內及座位上滿佈玻璃碎。受意外影響，現場交通一度擠塞。

警司梁嘉文涉與女友收賄100萬 另涉找胞弟頂包 保釋至6.25再訊

警司梁嘉文及其女友，涉從一名餐飲業商人收取賄款100萬元，以披露警方就該商人前妻交通意外調查的內部資料，梁並涉安排其胞弟為該商人的兒子，及梁自己的超速駕駛案「頂包」。警司兄弟等3人，被控意圖妨礙司法公正，及公職人員行為失當等罪，案件今（30日）在西九龍法院提堂。裁判官陳慧敏應控方申請，押後至6月25日再提訊，以候轉介至區域法院的文件。警司、其女友及胞弟分別准以10萬元和5萬元保釋外出，期間不得離港或接觸控方證人，另要交出旅遊證件及到警署報到。

七旬婦為愛女駕駛超速「頂包」 遭兒媳舉報 涉妨礙司法公正被捕

2025年1月6日，一輛私家車在葵涌道被偵速攝影機偵測到超速行駛，案件交由中央交通攝影機違例調查組跟進。人員向涉案私家車車主發出「要求提交司機身份詳情通知書」，該名車主其後向警方稱一名姓黃74歲女子為涉案司機，而該名姓黃女子亦向警方承認是當時違例司機。

警方早前接獲報案，該名女子涉嫌為親人的超速駕駛行為代為頂罪。中央交通攝影機違例調查組經深入調查後，今日（29日）拘捕該名七旬婦，涉嫌妨礙司法公正。據了解，報案人為74歲老婦的兒媳，警方經過深入調查，得知私家車違例當日，老婦並不在香港，不可能駕車超速，終揭發事件。

電子煙法例｜直擊加熱煙民金鐘斷正 控煙酒辦：早上已兩宗檢控

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，由今日（30日）起生效，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙及草本煙，即使隨身攜帶亦屬違法。衞生署控煙酒辦人員早上在金鐘海富中心一帶巡查，並派發宣傳單張，其間人員發現一名男煙民在吸食加熱煙，即場作出檢控，同時沒收其涉違例管有的另類煙產品。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰指，截至早上11時許，已在金鐘一帶發出兩張定額罰款通知書，涉管有另類煙產品。他強調今日起如發現有關違法行為，人員會即時票控，不會事先勸喻。

宏福苑｜單位堆滿雜物 居民：從未怪責鄰居 將再獲安排上樓執拾

大埔宏福苑大火後，居民近日陸續獲安排上樓執拾。今日（30日）是第三輪第二天，為宏泰閣及宏建閣居民上樓執拾的日子。宏昌閣住戶崔先生日前返回其30樓住所，驚見家園淪為「垃圾崗」，後來政府解釋是因救援鄰居寵物所致，隨即引發鄰居在網上發文反駁政府推卸責任。崔先生今日重申，從未怪責鄰居，強調雙方資訊一致，不願揣測雜物堆積的真相，只求事件得到體面處理。政府已承諾將派員協助清理，並安排崔先生與鄰居再次上樓。

宏福苑居民問宏業曾被控 市建局著向相關部門查詢 認沒轉介機制

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第二十一場聽證會，市區重建局代表律師指有居民電郵至市建局，提到大維修承建商「宏業建築工程有限公司」曾多次被檢控及續牌等事宜，當時市建局回覆「如有意見可向相關部門查詢」。

市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪回答時同意對承建商的檢控或紀律問題，市建局不會取代顧問責任，居民有意見應向相關部門、即屋宇署提出。

陳日豪又解釋如電郵給其他人並同時副本抄送給市建局，如不涉市建局職能，便不會額外回覆，獨立委員會主席陸啟康即追問是否同意因市建局不是政府部門，故沒有轉介機制，陳日豪同意。

倫敦北部持刀傷人案 2名猶太人傷 警列恐襲事件

英國倫敦北部猶太人聚居地格德斯綠地（Golders Green）4月29日（周三）發生持刀傷人事件，2名猶太人被刺受傷。45歲疑犯亦試圖刺傷警員，之後被電擊槍制服並遭逮捕。疑犯因涉謀殺未遂被拘留，警方正調查其背景，並把案件列為恐襲事件。首相施紀賢（Keir Starmer）稱事件「令人深感擔憂」，呼籲所有人盡力支持調查。

白宮記協晚宴槍擊｜槍手艾倫犯案前酒店持武器自拍照曝光

美國檢方4月29日表示，闖入美國白宮記者晚宴、被控企圖刺殺總統特朗普的槍手艾倫（Cole Tomas Allen），在犯案前數分鐘（即美東時間晚上約8點03分）曾瀏覽報道特朗普行蹤的網站，並武裝自己，還在酒店房間內的鏡子前用手機自拍。