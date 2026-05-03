今日新聞8分鐘｜2男招牌頂「走鋼線」爬入屋｜兩女地鐵爭位打架

宏福苑上樓｜居民前年購愛巢 因火災暫緩婚期：搞埋間屋先

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今（5月2日）日宏泰閣及宏盛閣獲安排上樓。居民鄺小姐與男友前年購入宏盛閣一個單位作愛巢，後來兩人計劃結婚，無奈一場大火打亂計劃，兩人決定延後婚期，現時希望「搞埋間屋先」，她上樓前亦特別擔心別具意義的求婚戒指是否完好。由於居民財物被竊的個案不少，她指上樓時間距離火災太久，認為「如果可以早啲上去可以避免好多偷竊情況」。

五一｜遊人橋咀洲廈門灣及橋頭挖掘海岸生物 環團促納入保護區

五一黃金周過了兩日，有環保團體持續關注遊客對海洋生物的破壞。環保團體綠色和平5月1日住西貢橋咀洲考察，發現在廈門灣石灘岸邊有大批遊人挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物，當中更有人「有備而來」；而在連島沙洲另一端竟有大批遊人挖掘海岸生物，卻未見有執法人員勸阻。

綠色和平指橋咀洲擁有豐富海洋同岩岸生態，但熱門景點連島沙洲、橋頭、廈門灣石灘卻不屬郊野公園、海岸公園及康文署泳灘範圍，不受相關法例保護，政府僅於個別旅遊熱點增派人手只屬「拆東牆補西牆」，若不及早堵塞法規漏洞以及制定相應政策，破壞亂象只會不斷重演，因此促請政府交代橋咀海岸公園落實範圍同時間表，及盡快納入法定保護區。

紮鐵工重創斷糧 月入7萬變負債 2女之父：執返條命都唔係好好彩

從地底30米死裏逃生，是幸運還是悲劇的開始？2023年11月，油麻地中九龍幹線地盤嚴重工業意外，一輛重型貨車的吊臂鋼纜斷裂，飛墮20支總重約1.5噸的「鋼筋雨」，現年34歲的紮鐵工阿輝（化名）當時不幸被擊中，一度命危。逃離死神魔掌，阿輝面對的是長期痛症及「斷糧」雙重打擊。

剛買樓一年即遭逢橫禍，物業慘成絆腳石，因法援資產審查及無收入證明，未能獲得援助及申請銀行二按，亦無法套現，「基本上就係層樓限制咗我所有嘢」。為了供樓、養活兩名女兒，阿輝無奈借貸渡日，由月入逾7萬元變成負債40萬元 ，縱使成功提取20萬元強積金，亦只能支撐約3個月，慨嘆：「執返條命都唔係好好彩‥‥‥」

旺角2男危站 經簷篷和地舖招牌「走鋼線」爬窗入屋 途人拍片

網上昨日（1日）流傳一段影片，長約分半鐘，顯示有兩名男子分別危站在旺角上海街628號外牆低層簷篷，一前一後沿簷篷和旁邊地舖上方黃色招牌窄邊位行走，儼如「走鋼線」，繼而爬窗進入單位內，其間不時東張西望，懷疑正在觀察四周環境，完全沒有理會地面的途人，另有一名白衣男子在旁邊大廈天台望向樓下，相信留意有否漏網之魚。

上海地鐵MMA‧有片｜兩女子爭位大打出手 互扯頭髮打到碌地極激烈

上海地鐵近日接連傳出旅客在車廂內大打出手的事件。上海市公安局城市軌道和公交總隊官方微博26日發布警情通報稱，2026年4月25日下午2時許，軌交警方接報一宗打架警情。經初步調查，32歲的曾姓女子與66歲吳姓婦人在地鐵1號線車廂內，因爭搶座位引發肢體衝突。

塱原濕地奇花「萬維莎」開花 花瓣淺紅黃色各半 吸引市民拍攝

塱原濕地一個池塘近日出現一朵奇花，一半淺紅色，另一半為黃色，出於污泥而不染，吸引不少愛花之人及攝影愛好者專程前往拍攝。原來這朵名為「萬維莎」（Wanvisa），屬於大中型睡蓮，與平時所看的紫藍色、紫色和粉紅色單色睡蓮不同。

資料顯示，「萬維莎」是泰國與日本專家聯合培育新品種，有指開出花瓣顏色各半的機率是一萬至十萬分之一，雙色形態出現概率極低，在花朵未完全開放之前，無法預知會開出什麼顏色，常出現一花雙色或一株多色，因此有「百變女王」之稱；10多年前價格貴得驚人，經過多年的發展和花商的大力擴繁，現已可走入尋常百姓家，但在本港仍非常罕見。

天津司機制止頑童吵鬧遭家長辱罵誣告 2年發844次車Cam片訴不公

2年前，天津網約車司機馬濤接到一筆8元（人民幣，下同）的訂單，卻因制止頑童亂動車內物品，遭同車老婦辱罵，對方更在到達目的地後拒絕下車兼報警污衊他。

對方無理投訴導致馬濤被平台「封殺」，憤憤不平的他，過去2年間在社交平台上重複發布844次同一條車Cam片控訴，被網民封為「特級怨靈」。

中日關係｜日本赴華旅客減少9成 日語導遊面臨失業危機

2025年11月，日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係惡化。今年3月，中國赴日遊客人數同比下降逾5成。日媒《共同社》報道，日本大型旅行社的中國遊負責人透露，由於中日航班減少，日本赴華旅客減少了9成。 此外，中國的日語導遊也面臨收入減少和失業的危機。